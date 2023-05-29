TÜRKPA: Türkiye'deki seçimler şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleştirildi

Seçim süreci geride kalırken gözler Meclis ve yeni kabinede. Yüksek Seçim Kurulu'nun 28. Dönem Milletvekili Kesin Sonuçlarını ilan etmesini takip eden 3'üncü gün Meclis Genel Kurulu toplanacak. İlk birleşimde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin törenini takip eden 10 günlük süreçte ise 28'inci Dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Yeni kabinenin ise milletvekili yemin töreni öncesi belli olması bekleniyor.