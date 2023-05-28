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Yalova'da 'iki zarf' skandalı: Şahsın eski CHP ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı

Yalova'da bir şahsın sandığa "iki zarf" atması hadisesiyle ilgili sandık kurulu tarafından tutanak tutuldu. Sandığa iki zarf atan şahsın Çınarcık eski CHP ilçe başkanı Mustafa D. olduğu tespit edildi.

15:57 . 28/05/2023 Pazar
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Sandığa iki zarf atan şahsın Çınarcık eski CHP ilçe başkanı Mustafa D. olduğu tespit edildi.

Sandığa iki zarf atan şahsın Çınarcık eski CHP ilçe başkanı Mustafa D. olduğu tespit edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin, sandığa iki zarf attığı tespit edilince tutanak tutuldu. Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nda kurulan 1033 numaralı sandıkta oy kullanan Deveci'nin elinde iki zarf gören görevliler kendisini uyardı. Buna rağmen Deveci'nin iki zarfı da sandığa atması üzerine görevlilerce tutanak tutuldu.

İptal edilecek

Oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.

Ayrıca konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden de açıklama geldi. Yalova'da bir şahsın sandığa "iki zarf" atması hadisesiyle ilgili sandık kurulu tarafından tutanak tutulduğunu belirtildi. Sandığa iki zarf atan şahsın Çınarcık eski CHP ilçe başkanı Mustafa D. olduğu tespit edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca sandık döküm sırasında rastgele çekilen bir zarfın imha edileceğini belirtti.



#Mustafa Deveci
#yalova
#çınarcık
22 dakika önce
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