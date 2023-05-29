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Seçim

YSK Başkanı Ahmet Yener: Milletvekili kesin sonuçları için dosyaları bekleyeceğiz

YSK Başkanı Ahmet Yener: Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim. 

09:26 . 29/05/2023 Pazartesi
DHA
YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener: Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim. 




#Ahmet Yener
#YSK Başkanı
#seçim
2 saat önce
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