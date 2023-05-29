YSK Başkanı Ahmet Yener: Milletvekili kesin sonuçları için dosyaları bekleyeceğiz

YSK Başkanı Ahmet Yener
YSK Başkanı Ahmet Yener: Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim.
Tarihi seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti. Seçimin kazananının tüm Türkiye olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, küskün öfkeli değiliz" ifadelerini kullandı. Konuşmasına Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak devam eden Erdoğan, "Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz" dedi.
İlk turda hiçbir aday yüzde 50 artı 1 oy alamadığı için 28 Mayıs’ta seçmenler, en çok oy alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu için yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması sonrası sandıkların yüzde 99,43'ü açılmışken ilan edilen kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14'lük oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimi Erdoğan’ın kazanmasının ardından yeni bakanların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki yeni kabinede kimler olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişecek mi? Erdoğan seçim öncesi yeni kabineye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. İşte detaylar.