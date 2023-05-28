YSK Başkanı Yener: Sonuçlar 14 Mayıs'a göre daha erken açıklanabilir

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener,

“Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk milletine, demokrasimize, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız devam etmektedir” dedi.