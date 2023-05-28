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Seçim

YSK Başkanı Yener: Sonuçlar 14 Mayıs'a göre daha erken açıklanabilir

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini ve 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası açıklama yapılabileceğini ifade etti.

10:40 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.


Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener,
“Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir. Sonuçların Türk milletine, demokrasimize, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar seçimlerimiz sıkıntısız devam etmektedir” dedi.

İkinci tur sonuçlarının 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminden daha erken sonuçlanıp sonuçlanmayacağı soru yöneltilen Yener,
“14 Mayıs’taki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de sonuçların daha erken çıkacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.


#Ahmet Yener
#YSK
#Seçim
#Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
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