YSK'dan sandık kurulu başkanlarına peş peşe uyarı mesajları

Dijital içerik üreticisi Adem Metan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un bir gününün nasıl geçtiğine dair Youtube kanalından mini belgesel tarzında video yayınladı. Yayınlanan mini belgeselde Metan, İBB Başkan Adayı Kurum'a bir gün boyunca eşlik etti. Kurum'un eşi ve kızıyla röportaj yapılan videoda, renkli anlar ortaya çıktı. Şengül Kurum, eşi Murat Kurum'u 'iş odaklı bir insan' olarak tarif etti. Evliliklerinin gurbetle geçtiğini aktaran Şengül Kurum, "Hep işinin başında olurdu. Biraz daha iş odaklı çalıştı gerçekten." dedi. İstanbul'un sıkıntılarının çok olduğu ve çok çalışması gerektiği şeklinde bir soruya da cevap veren Şengül Kurum, Onunla da gurur duyuyorum. İstanbul için Cumhurbaşkanımızın aday göstermesi layık görmesi bizim için çok gurur verici bir şey. ‘Yaparsa Murat Kurum yapar.’ dedi. Şimdi bu konuda gerçekten canla başla çalışacağına, bir 5 yıl belki ama kendinden 10 yıl gibi çalışacağına ondan eminim." ifadelerini kullandı.