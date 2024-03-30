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Seçim

YSK'dan sandık kurulu başkanlarına peş peşe uyarı mesajları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, sandık kurulu başkanları, oy kullanılacak yerlerdeki bina sorumluları ile seyyar sandık kurulu başkanlarını kısa mesajlarla bilgilendirecek.

12:56 - 30/03/2024 Cumartesi
AA
Arşiv
Arşiv

YSK tarafından, sandık kurulunda görev alacak başkan ve üyelere, bugün ve oy verme günü, aralıklarla bilgilendirme mesajları atılacak.


Buna göre, bugün sandık kurulu başkanlarına gönderilecek mesajlardan bazıları şöyle:


"Sayım döküm işlemleri tamamlanmadan sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanaklarını imzalamayınız ayrıca sandık kurulu görevlileri, seçime ilişkin tüm evrakları imzalamadan ve sonuçları ilan etmeden sandığı terk edemez."

"Karşılaştığınız sorunlar ile ilgili ilçe seçim kurulunu arayabilirsiniz. Görev belgenizde ilçe seçim kurulunun telefonu yer almaktadır."


"Size gelen tüm bilgilendirme mesajlarını sandık kurulu üyeleri ile mutlaka paylaşınız."

Seçim günü gönderilecek mesajlar


Sandık kurulu başkanlarına seçim günü gönderilecek kısa mesajlar ise şu şekilde:


"Sandık başına gelen seçmenin önce sandık seçmen listesinden ismini bularak, imza hanesinin boş olduğunu tespit edip T.C. kimlik numarasını taşıyan resmi dairelerce verilen soğuk damgalı, kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli ve resmi belgelerden biri ile oyunu kullandırınız. Oy kullandırmadan sandık seçmen listesine imzasını attırmayınız."

"Seçmene cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedici cihazlarla oy kabinine girmesinin yasak olduğunu, iade edilmek üzere masa üzerine bırakılması gerektiğini söyleyiniz."


"Görme engelli seçmenlere, şablon ile oylarını kullanabileceklerini hatırlatınız."

"Adı sandık seçmen listesinde olmayan veya elinde seçmen bilgi kağıdı olup imza alanında 'Oy Kullanamaz' şerhi olan kişiye oy kullandırılmaz."


"Sandığa gelen seçmenler, başkan tarafından sıra ile alınır. 75 yaş ve üstü, hamile, hasta ve engelli seçmenler bekletilmeden oylarını verirler."

"Sandık Kurulu görevlileri seçime ilişkin tüm evrakları imzalamadan ve sonuçları ilan etmeden sandığı terk edemez. Oyların sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra sandık alanında seçim ile ilgili evrak bırakmayınız. Oy torbasını sandık kurulu başkanı ve siyasi partili üyeler arasından ad çekme ile belirlenecek en az iki üye ile birlikte ilçe seçim kuruluna en kısa sürede teslim ediniz."


"Seçim iş ve işlemleri ile sayım ve döküm işlemleri aralıksız olarak devam edecektir."


Bina sorumluları


Seçimde bina sorumlularına gönderilecek kısa mesajlar da şu şekilde:


"Tarafınıza teslim edilen sandık, paravan/oy verme kabini ve sandık kapaklarının yeterli sayıda olduğundan emin olunuz. Eksiklik varsa ilçe seçim kuruluna haber veriniz."

"Sandık kurulu başkanına torba teslimi esnasında oy zarfı ve pusulalarını sandık kurulu mührü ile mühürlemesi gerektiğini hatırlatınız."


"Oy verme günü, oy vermenin başlama saatinde görev yerine gelmeyen sandık kurulu başkanlarını derhal ilçe seçim kuruluna bildiriniz."

"Sayım ve döküm işleri biter bitmez sandık kurullarının ulaşımını sağlamak için ilçe seçim kuruluna haber veriniz."


  • Seyyar sandık kurulu başkanlarına da "31 Mart 2024 Pazar günü seyyar sandık kurulu başkan ve üyeleri saat 06.00'da ilçe seçim kurulu başkanlığında hazır bulunur. İlçe seçim kurulundan kontrol ederek tutanakla teslim aldığınız oy torbasında bulunan birleşik oy pusulaları ve oy zarflarını sandık kurulunun huzurunda açarak sayınız ve tutanak defterine geçiriniz." mesajının da aralarında bulunduğu 7 mesaj gönderilecek.

Babasının hatırasına hürmet etmeli

Milli Görüş Hareketi’nin önemli isimlerinden 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) 31 Mart’ta yapılacak seçimlerdeki duruşuna ilişkin, "Filistin hassasiyeti yapıyorlar ancak İşgalci İsrail’e karşı topraklarını koruyan Hamas’ı terör örgütü olarak niteleyen CHP Genel Başkanının yanında hizalanıyorlar. Dünya üzerinde Filistin davasını mesele edinen tek kişi vardır, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Yeniden Refah Partisi’ne dünyevi pazarlıklar peşinde koşan bir görünümü yakıştıramıyorum. Erbakan hocanın oğlunun durması gereken yer milli görüşü temsil edenlerin yanıdır. Baba Erbakan yaptıklarıyla tarihe mal oldu, babasının hatırasına hürmet etmesini bekliyorum. Büyükşehirlerdeki adaylarını çekmesini ve desteklerini deklare etmesini bekliyorum" dedi.

Şengül Kurum eşi Murat Kurum'u tarif etti: İş odaklı bir insan

Dijital içerik üreticisi Adem Metan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un bir gününün nasıl geçtiğine dair Youtube kanalından mini belgesel tarzında video yayınladı. Yayınlanan mini belgeselde Metan, İBB Başkan Adayı Kurum'a bir gün boyunca eşlik etti. Kurum'un eşi ve kızıyla röportaj yapılan videoda, renkli anlar ortaya çıktı. Şengül Kurum, eşi Murat Kurum'u 'iş odaklı bir insan' olarak tarif etti. Evliliklerinin gurbetle geçtiğini aktaran Şengül Kurum, "Hep işinin başında olurdu. Biraz daha iş odaklı çalıştı gerçekten." dedi. İstanbul'un sıkıntılarının çok olduğu ve çok çalışması gerektiği şeklinde bir soruya da cevap veren Şengül Kurum, Onunla da gurur duyuyorum. İstanbul için Cumhurbaşkanımızın aday göstermesi layık görmesi bizim için çok gurur verici bir şey. ‘Yaparsa Murat Kurum yapar.’ dedi. Şimdi bu konuda gerçekten canla başla çalışacağına, bir 5 yıl belki ama kendinden 10 yıl gibi çalışacağına ondan eminim." ifadelerini kullandı.


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