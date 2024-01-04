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2024 seçiminde oy kullanacaklar aman dikkat: Seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı mı? YSK süreci tarih tarih açıkladı!

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci 1 Ocak’ta başladı. Buna göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün (4 Ocak 2024 Perşembe) askıya çıktı. Peki seçmen listeleri muhtarlıklardan ne zaman indirilecek? Seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak, nereye başvuracak?

11:08 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:09 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Seçmen listeleri askıya çıktı mı?
Seçmen listeleri askıya çıktı mı?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Yurt İçi Seçmen Kütüğünün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. YSK’nın 2024 yerel seçim takvimi 1 Ocak itibariyle başladı.

Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı mı?

31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için 1 Ocak 2024'te başlayan seçim takviminde, muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe saat 08.00'de askıya çıkarıldı. Seçmen listelerinin muhtarlıklardan askıdan indirilmesi ise 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'da olacak.

Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

2024 yerel seçim takvimi

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

10 Ocak

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek. Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart

Seçim propagandasının sonu.

31 Mart

Oy verme günü.


#2024 Yerel Seçimleri
#seçmen listesi
#e devlet
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