Şifa duası nasıl yapılır? Şifa duası Arapça ve Türkçe Hastalık anında Şafi olan Allah'a şifa nasıl istenir? Şifa duası nasıl yapılır? Özel bir şifa duası var mıdır? Tüm bu soruların yanıtları ve Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hastalık, ağrı hissedince yaptığı şifa duasının Arapça ve Türkçe okunuşu da haberimizde.

Haber Merkezi 04 Haziran 2021, 18:11 Son Güncelleme: 04 Haziran 2021, 18:20 Yeni Şafak