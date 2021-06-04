Özgün Şifa duası nasıl yapılır? Şifa duası Arapça ve Türkçe
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Şifa duası nasıl yapılır? Şifa duası Arapça ve Türkçe

Hastalık anında Şafi olan Allah'a şifa nasıl istenir? Şifa duası nasıl yapılır? Özel bir şifa duası var mıdır? Tüm bu soruların yanıtları ve Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hastalık, ağrı hissedince yaptığı şifa duasının Arapça ve Türkçe okunuşu da haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şifa duası nasıl yapılır? Şifa duası Arapça ve Türkçe
Şifa duası

Dünyanın salgın hastalıkla boğuştuğu bu günlerde hastalığa yakalananlar, doktor tedavisiyle birlikte Allah'tan yardım ve şifa istemektedirler.

Allah'ın isimlerinden birisi de şifa veren mutlak ilah manasına gelen Şafi'dir.

ŞiFA DUASI NASIL YAPILIR?

Şifa Duası:

"Ey Allah'ım Ey İnsanların Rabbbi! Bu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren ancak Sensin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Oyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın."

Şifa Duası Okunuşu: Bedende Bir Ağrı / Sancı Hissedince

  • 1. Elini vucudundaki ağrıyan (yerin) üzerine koy ve üç (3) kere ;
  • بسم الله (Bismillah)
  • “Allahın Adıyla” dedikten sonra yedi (7) kere ;
  • أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاَذِرُ
  • (Eûzu billâhi ve kudratihi min şerri mâ ecidu ve uhaaziru)
  • (Muslim, 4 / 1728; 67 / 2202 ; Muvatta, Ayn, 9,2, 942; Ebu Davud, Tıb, 19, 389; Timizi, Tıb, 29, 2081)
  • 2. Osman ibn-i As (radıyallahu anh)‘den rivayetimize göre, “Kendisi vucudunda duyduğu bir acıyı Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)‘e şikâyet etti.
  • Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ona:
  • – Elini ağrıyan yere koy, üç defa: بِسْمِ اللهِ (Bismillah) ve yedi defa:
  • أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاَذِرُ
  • (Eûzu billâhi ve kudratihi min şerri mâ ecidu ve uhaaziru)
  • (“Bedenimde çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah’ın izzet ve kudretine sığınıyorum”) diyecektim. Bunu birçok kereler yaptım. Allah Teâla hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım.”
  • (Muslim, 4 / 1728; 67 / 2202 ; Muvatta, Ayn, 9,2, 942; Ebu Davud, Tıb, 19, 389; Timizi, Tıb, 29, 2081)
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