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Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Sivasspor evinde Adana Demirspor konuk ediyor. Saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Adana Demirspor'u konuk ettiği son beş resmi maçı kaybetmeyen Sivasspor bu seriyi devam ettirme peşinde olacak. Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak ligin üst sıralarında yer almaya çalışacak. Sivasspor - Adana Demirspor maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:05 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivasspor - Adana Demirspor

Sivasspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Sivasspor ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç kadrolarına ve muhtemel 11’lere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SİVASSPOR

Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Caner, Uğur, Charisis, Cofie, Ulvestad, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

ADANA DEMİRSPOR

Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan İnler, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Emre Akbaba

2 TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Adana Demirspor'u konuk ettiği son beş resmi maçı kaybetmeyen Sivasspor (3G 2B), rakibiyle Süper Lig'de oynadığı tek iç saha karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı (Ekim 2021).

Sivasspor ile oynadığı son yedi lig maçında tek galibiyetini son Süper Lig maçında alan Adana Demirspor (3B 3M), rakibini en son 1985/86 1. Lig sezonunda üst üste iki kez mağlup edebildi.

Son Süper Lig maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu sezon ligde sadece bir kez üst üste iki galibiyet alabildi (Ekim 2022 vs İstanbul Başakşehir & Giresunspor).

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından puansız ayrılan Adana Demirspor, sezonun ilk sekiz dış saha karşılaşmasında tek mağlubiyet almıştı (3G 4B). Adana ekibi üst üste üç maçlık yenilgi serisini son olarak geçen sezonun son üç deplasman ziyaretinde yaşadı.

Bu sezon en az Süper Lig maçında skor avantajı yakalayan takım olan Sivasspor (6), evinde oynadığı dokuz karşılaşmanın sadece üçünde öne geçebildi (1G 2B) ve geri düştüğü hiçbir mücadeleyi kazanamadı (3B 3M).

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Sivasspor
#Adana Demirspor
#Spor Toto Süper Lig
#21. hafta
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