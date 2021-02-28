Sivilceli Ciltleri Bebek Gibi Yapacak Kremler ve Doğal Sabunlar

Ergenlikdöneminde gençlerin başına bir dönem bela olan ve karaciğerdeki problemi olanları uzun seneler boyu canını sıkan bir durumdan bahsedeceğiz, sivilce ve akne problemi !

Tüketilen yağlı ve işlenmiş gıdaların vücutta birikmesi ve bunu cilt üzerindeki gözenekler vasıtasıyla iltihap şeklinde çıkarmasını normal bir süreçtir. Eğer cilt temiz ise siz farkına varmadan vücuttan çıkıyordur. Ama cilt yüzeyi temiz değilse ve gözeneklerden çıkmaya çıkan iltihap bir noktada birikiyor ve sivilce dediğimiz akne oluşmuş oluyor.

Yazımızın sonlarına doğru size hem sivilce kremlerini hem de sivilce için doğal sabunlardan bahsedeceğim.

Sivilce Lekeleri İçin Krem

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Sivilce Kremleri

Eczanelerde Bulabileceğiniz Sivilce leke kremleri

Expigment Krem

Sivilce ve ufak çaplı deri problemlerinde kullanılan Expigment Krem cilt tipinize göre hassasiyet %2 ve %4 gibi oranlarda formlara sahiptir. Güneş lekesi ve akne probleminde cildin onarım sürecini hızlandırıyor. Cilt renk tonunu eşitleyerek prüzsüz bir görünüm sağlamaktadır. Expigment Krem Fiyatı : 15 TL Civarındadır.

Fito Krem

Eczanelerde bulabileceğiniz sivilce kremlerinden bir diğeride Fito Krem’dir. İltihaplı sivilcelerde kullanıldığında iltihabın kurumasında ve lekelerin giderilmesinde etkili bir kremdir. Günlük 1 defa kullanılmalıdır. Cilt onarımı sürecini hızlandıran bu krem dudak çatlakları, el çatlaklarında da kullanılmaktadır. Fito Krem Fiyatı : 20 TL civarındadır.

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Madecassol Krem

Sivilce kremlerinden en etkili olanların başında gelen madecassol krem eczanelerde satılmaktadır. Cilt onarımını hızlandıran yapısındaki Centella asiatica maddesi ile hızlı bir onarım sürecini başlatır. Madecassol krem kullanırken önemli bir not: Açık yaralarda kullanmamalısınız.

Ameliyat sonrası oluşan cilt yaralarının izlerini giderilmesi için kullanılan bu krem sivilceye iyi gelen kremlerin başında gelmektedir.

Madecassol Krem Fiyatı: 30 TL’ye bulabilirsiniz.

Sivilce Kurutucu Hap

Roacuttane isimli ilacı kullanan hastaların bazısı memnun, bazısı ilacı yarıda bırakmış durumdalar. Roacuttane karaciğerdeki fazla salınan hormanları dengeleyerek sivilce üretimi için fazla çalışmasını yavaşlatıyor. Bu Roacuttane tedavisi 6 ay kadar sürmektedir. Sivilce oluşumunu azaltıyor ve cilt üzerinde onarım sürecini başlatıyor.

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Roacuttane Yan Etkileri

2-3 Kullanan kişiye sorduğumda hepsinin ortak problemi olarak asabiyet ve sinirli olma durumu ile karşılaştım. Bu Roacuttane isimli ilaç için net bir tutum söylemeyeceğim, kullanmayı düşünenler doktorlarına danışması gerek. Zaten doktor reçetesi ile yazılan bir ilaçtır.

Sivilce İçin Kullanılan Doğal Sabunlar

Krem kullanımı sonuçta kimyasal bir karışımdır. Hassas cilt sahipleri krem kullanımına mesafeli yaklaşmaktadır. Sivilce için doğal sabunlar her zaman öncelikli ürünlerdir.

Sivilce oluşmasını engellemek için cildinizi her akşam bıttım sabunu ile yıkamanız, deri üzerinde gözenekleri açacaktır. Açılan deri gözenekleri sivilce oluşmasının önüne geçecektir.

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Sivilceye İyi Gelen Doğal Sabunlar

Deri üzerinde derinlemesine temizlik yapan doğal sabunlar hem saç hem cilt için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Doğal sabunların üreticisi ve satıcısı olan Kilistengelsin.com web sitesi 10 çeşitten fazla sabun ile son tüketiciye hizmet vermektedir. Doğal sabun çeşitlerini incelemek için aşağıdaki görsele tıklayınız >>

Sivilceye İyi Gelen Sabun Çeşitleri Hangileridir ?

Sivilceye Kesin Çözüm >>

Bıttım Sabunu

Bıttım Sabununun Faydaları Nelerdir ?

Bıttım sabunu Bilinen en büyük özellikleri saç dökülmesine karşı faydasıdır.

Bıttım sabunu düzenli kullanımda kepek oluşumuna karşı bir tedavi olur.

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Bıttım sabunuergenlik sivilcelerine karşı cildi temiz tutar ve sivilce oluşumunu önler

Bıttım sabunu cildi sıkılaştırır ve siyah noktaların oluşmasını önler.

Lavanta Sabunu

Lavanta sabunu vücuttaki cilt yağlanmasını düzene sokar, vücudun daha saf görünmesine yardımcı olur.

Lavanta sabunu İçerisindeki lavanta cilde parlaklık ve canlılık kazandırır. Lavanta sabunu Cilt yüzeyini temizler.

Lavanta yağı cilt tarafından emilir ve cilt daha genç görünüm elde eder.

Lavanta sabunu Cilde terapi etkisi yaparak ferahlamamıza etki eder.

Lavanta sabunu Zona hastalığı gibi cilt hastalığına olumlu olarak etki eder.

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Lavanta sabunu Antiseptik özelliği ile ciltteki tahribata iyi gelir.

Ardıç Katran Sabunu

Ardıç Katran Sabunu Antiseptik özelliği ile derinlemesine derinizdeki ölü tabakayı atar.

Ardıç Katran Sabunu Egzama, sedef hastalıklarına iyi gelir.

Ardıç Katran Sabunu Cildi sıkılaştırır ve sarmasını engeller ( Çok uzun vadede kullanmanız gerekir 1-2 sene)

Ardıç Katran Sabunu Saç diplerini güçlendirir ve dökülme, kırılma gibi problem yaşayanlara iyi gelir.Ballı Sabun

Ballı sabun cilt temizliğinde açık ara en iyi sabunlardan bir tanesidir.

Ballı sabun Cildi canlandırır ve gençleştirir.

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Antibakteriyel özelliği sayesinde cilt problemlerine iyi geldiğini söylemeliyiz.

Ballı sabun Yağlı ciltlerdeki fazlalığı giderir ve daha saf ve doğal bir cilt elde etmenize yardımcı olur.

Ballı sabun Siyah noktaların biriktiği gözenekleri temizliyor ve cildi sıkılaştırıyor.

Ballı sabun Saç konusunda ise saçlardaki yıpranmayı giderir ve saç diplerini güçlendirerek canlı ve güçlü saç elde etmenize yardımcı olur.

Keçi Sütlü Sabun

Keçi Sütlü Sabun Vücuttaki ölü derileri atıyor ve peeling etkisi gösteriyor.

Keçi Sütlü Sabun Düzenli kullanımda;

Keçi Sütlü Sabun Egzama ve egzama kaşıntısına iyi gelir

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Keçi Sütlü Sabun Yağlı ciltlerdeki yağ oranını dengele sokar.

Keçi Sütlü Sabun Cildimizi derinlemesine temizler.

Keçi Sütlü Sabun Siyah noktaların oluşmasındaki açık deri gözeneklerini sıkışlatırır ve siyah nokta oluşmasını engeller.

Keçi Sütlü Sabun Sivilce ve aknelerin oluşmasını engeller. ( Gıda tüketiminize dikkat etmek şartı ile)

Keçi Sütlü Sabun Anti bakteriyel özelliği vardır, bakteri oluşumunu engeller

Keçi Sütlü Sabun Ciltteki yenilenme sürecini hızlandırır

Keçi Sütlü Sabun Mantar hastalığına faydası olur

Kükürt Sabunu

Kükürt Katran Sabunu Düzenli kullanımda saç diplerini besler ve saçları kuvvetlendirir.

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Kükürt Katran Sabunu Doğal anti mikrobiyal özelliği sayesinde ayak kokusunun önüne geçer ( Ayakkabıyı da kontrol ediniz)

Kükürt Katran Sabunu Yağlı ciltlerin sivilce sorunlarına iyi gelir ( Yediğiniz yemeklere dikkat etmelisiniz)

Kükürt Katran Sabunu Saç uzamasında etkilidir

Kükürt Katran Sabunu Sedef ve egzama hastalıklarına iyi gelir

Kükürt Katran Sabunu Katran kokusu doğal bir afyodizyaktır ve cinsel güdüleri harekete geçirir

Kükürt Katran Sabunu Cilt kaşıntısına ne iyi gelir derseniz, kükürt katranlı sabunu cildinize sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra su ile durulayınız.

Kükürt Katran Sabunu Ciltteki ölü derileri yerinden söker ve canlı derilerin ortaya çıkış sürecini hızlandırır.

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Türkiyedeki En kapsamlı hassas cilt bakımı yöntemleri yazısını okumak için tıklayınız.

Sivilce Bakımında Kullanılan Doğal Yağlar

Çay Ağacı Yağı

Son senelerde pek çok kozmetik ürünün içeriğinde yer alan ve sivilce gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılacak olan bu yağ, esasında çok eski bir geçmişe sahip. Avustralya ihracatı olan bu yağ, dünyadaki en kuvvetli antioksidanlardan birine sahiptir. Eğer sivilceli bir cildiniz var ise bu yağı elinizden kesinlikle düşürmemelisiniz.

Üstelik bunun için herhangi bir zahmete girmenize ya da zaman harcamanıza gerek yok. Bir pamuğa 2 damla çay ağacı yağını damlatın ve sorunlu bölgenize masaj yaparak uygulayın. Hassas bir cilde sahipseniz Hindistan cevizi ya da jojoba yağı ile seyretmek, size vereceğimiz en etkili tavsiyelerden birisidir.

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Kuşburnu Yağı

Gribe karşı etkili kuşburnu çayı şimdi de sivilcelerinizin ilacı olacak. Özellikle hassas bir cildiniz var ise bu yağ tam size göre! Kuşburnu çayı gözeneklerinizi temizleyerek sivilce oluşumunu engeller ve muhtemel sivilcelerinizi geçirmeniz için size yardımcı olur. Elinize aldığınız az miktar yağı elinizde hafifçe ısıtın ve cildinizin sivilceden etkilenmiş bölgelerine masaj yaparak iyice yedirin. Bu yağı hergün kullanarak cildinizin görünümünün daha da iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Kekik Yağı

Antiseptik olan kekik yağı, cildinizin altında yatan enfeksiyonu tedavi ederek cildinizi bir hayli rahatlatır. Ayrıca cildinizin yağ üretimini dengeleyerek cildinizi ölü deri hücrelerinden arındırır. Uygulama için eşit miktarda kekik yağını ve zeytinyağını karıştırın ve sivilcelerin üzerine sürün. Cildiniz yağı iyice emdikten sonra cildinizi yıkayabilirsiniz. Günde 2 kere uygulamanızın hiçbir sakıncası yoktur.

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Lavanta Yağı

Lavanta yağı sayesinde hem sivilcelerden kurtulacak hem de aromaterapi gücü ile cildinize etkili bir masaj yapacaksınız. Eşit miktarda lavanta ve üzüm çekirdeği yağını karıştırın ve cildinize uygulayın. Her gece yatmadan önce uygulamanız etkiyi daha fazla arttırırken lavantanın doğadan gelen o mis gibi kokusu huzurlu bir uyku uyumanızı sağlar.

Neroli Yağı

Neroli yağının içerisindeki bileşenler, yağ bezelerinizdeki yağ üretimini düzenler ve kronik sivilceleriniz var ise hormonal dengenizi etkileyerek etkileyici bir çözüm sunar.

Biberiye Yağı

Biberiye yağı sivilcelerinizden en hızlı biçimde kurtulmanızı sağlamayı başaran antibiyotik ve atienflamasyon özelliklerinde bir yağdır. Pamuğun üzerine 2-3 damla yağ dökün ve masaj yaparak cildinizi sivilcelerinizden kurtarın

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Üzüm Çekirdeği Yağı

Üzüm Çekirdeği Yağı

Hücre onarımı ve yapılandırıcı özelliği sayesinde üzüm çekirdeği toz haline getirilerek krem ve losyonlarda kullanılmaktadır. Aynı şekilde üzüm çekirdeği yağı cilt üzerinde onarım sürecini hızlandıran güzel kokulu bir yağdır. Aktar ve web sitelerinde satılan üzüm çekirdeği yağı ile cilt bakımı yaptığınızda 1 ay içerisinde farkı göreceksiniz.

Zeytinyağı

Sivilce ve cilt hasarlarında zeytinyağı çok kullanılmayan yağların başında gelir. İnsanlar genelde zeytinyağını yemeklerde ve salatalarda kullanıldığını düşünür. Zeytinyağını elimize ve yüzümüze nemlendirici olarak sürebiliriz. Sivilcenin iltihaplı yapısını temizler ve daha parlak bir cilt elde etmemizi sağlar.

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Sivilce İçin Cilt Bakım Yağları Nasıl Kullanılır ?

Adım 1

Yüzümüzü iyice yıkıyoruz.

Adım 2

Sıcak su dolu bir kap ayarlayıp, kafamızın üzerine havlu örtüp 5 dk cildin yumuşamasını bekliyoruz. Bu süreçte çok sıcak olursa arada nefes almak için kafanızı kaldırabilirsiniz.

Adım 3

Yumuşayan cildi havlu ile değil, peçete veya kağıt havlu ile temizliyoruz. (Havluda bakteri kalmaması için)

Adım 4

3-5 Dk bekliyoruz ve cildin kendisini toplamasına izin veriyoruz.

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Adım 5

Sivilce için kullanacağınız yağı bir pamuğa damlatıp yüzünüze hafif hafif küçük dokunuşlar ile masaj yapar gibi yediriyoruz.

Adım 6

Akşamdan yapacaksanız sabaha kadar kalsın, eğer gün içinde yaptıysanız 1-2 saat cildinizin emmesine izin verin.