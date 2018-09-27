Son dakika... Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli-Mazgirt kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; eylem yapma hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist, Jandarma Özel Harekat timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Lavrov: Suriye tüm kimyasal silahlarını yok etti Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin tüm kimyasal silahlarını yok ettiğini savundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye hükümeti, 2013 yılında Rusya-ABD arasında yapılan anlaşma uyarınca, tüm kimyasal silahlarını imha etti. Öte yandan teröristler kimyasal silahları nasıl sentezleye bileceklerini öğrendi. Onlar bunun için bir laboratuar kurdu. ABD’de dahil olmakla tüm ülkelerin istihbarat servisleri uzun süredir teröristlere uyarıda bulunuyor" şeklinde konuştu. Suriye’ye yeni saldırılara karşı batıya uyarı Lavrov, Rusya’nın, Suriye’ye girmek için yeni bahaneler üreten batılı ülkeleri uyardığını belirterek, "Kimyasal silahsızlanma konusunda endişe verici bir durum ortaya çıktı. Her şeyden önce, Suriye makamlarına karşı gittikçe artan yeni ve beklenmedik suçlamalar oluyor. Bu sebeple farklı bir bahane ortaya atarak Suriye topraklarına yeni bir saldırı düzenlemeyi planlayan ülkeleri uyarıyoruz” dedi. “İngiltere’nin Skripal davasında sakladıkları olabilir”İngiltere ile Rusya arasında devam eden Skripal krizine de değinen Lavrov, Londra’nın eski Rus albayı Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi meselesinde Moskova ile işbirliği yapmayı reddetmesi halinde, İngiltere’nin konu üzerine sakladığı şeylerin olabileceğini düşüneceklerini belirtti. Lavrov, Batılı meslektaşların kimyasal silah meselelerinde yapılan mutabakatları büyük ölçüde ihlal ettiklerini söyledi.İdlib’den çıkış başladı