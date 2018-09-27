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Son dakika... Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Tunceli-Mazgirt kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; eylem yapma hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist, Jandarma Özel Harekat timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Lavrov: Suriye tüm kimyasal silahlarını yok etti
Lavrov: Suriye tüm kimyasal silahlarını yok etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin tüm kimyasal silahlarını yok ettiğini savundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı’nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye hükümeti, 2013 yılında Rusya-ABD arasında yapılan anlaşma uyarınca, tüm kimyasal silahlarını imha etti. Öte yandan teröristler kimyasal silahları nasıl sentezleye bileceklerini öğrendi. Onlar bunun için bir laboratuar kurdu. ABD’de dahil olmakla tüm ülkelerin istihbarat servisleri uzun süredir teröristlere uyarıda bulunuyor" şeklinde konuştu. Suriye’ye yeni saldırılara karşı batıya uyarı Lavrov, Rusya’nın, Suriye’ye girmek için yeni bahaneler üreten batılı ülkeleri uyardığını belirterek, "Kimyasal silahsızlanma konusunda endişe verici bir durum ortaya çıktı. Her şeyden önce, Suriye makamlarına karşı gittikçe artan yeni ve beklenmedik suçlamalar oluyor. Bu sebeple farklı bir bahane ortaya atarak Suriye topraklarına yeni bir saldırı düzenlemeyi planlayan ülkeleri uyarıyoruz” dedi. “İngiltere’nin Skripal davasında sakladıkları olabilir”İngiltere ile Rusya arasında devam eden Skripal krizine de değinen Lavrov, Londra’nın eski Rus albayı Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi meselesinde Moskova ile işbirliği yapmayı reddetmesi halinde, İngiltere’nin konu üzerine sakladığı şeylerin olabileceğini düşüneceklerini belirtti. Lavrov, Batılı meslektaşların kimyasal silah meselelerinde yapılan mutabakatları büyük ölçüde ihlal ettiklerini söyledi.İdlib’den çıkış başladı

Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu
Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu

Ödülünü T-Systems Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Berat Emre Poyraz’dan alan THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker “Yolcularımıza, Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve hedeflerimize yönelik attığımız adımlar sayesinde küresel sivil havacılık pazarındaki payımız gün geçtikçe artmaktadır.Markamız ürettiği değerler ile bugün, Türkiye’nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere lâyık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.Altının gramı 235 lira seviyelerindeTofaş üretime 9 gün ara verecekKritik karar sonrası dolarda son durum

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