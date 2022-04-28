Soros kimdir? Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala'yı benzettiği Georgle Soros'un hayatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet alan Osman Kavala için "Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından en çok konuşulan isimlerinden olan Soros, vatandaşların da merak konusu olur. Vatandaşlar Soros hakkında araştırmalar yaparken Soros kimdir? Soros serveti ne kadar gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

GEORGE SOROS KİMDİR?

George Soros, Macar Kökenli Amerikalıdır. 1992 yılında gerçekleşen Kara Çarşamba ekonomik krizi sırasında bir gün içerisinde 1 milyar dolar kazanarak “İngiliz Bankalarını Soyan Adam” unvanı kazanan Macar-Amerikan asıllı döviz spekülatörü, hisse senedi yatırımcısı, iş adamı.

12 Ağustos 1930'da Macaristan'da dünyaya geldi.

İlk defa Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra Batı Avrupa'ya göre oldukça fakir olan Doğu Avrupa (Ukrayna, Belarus, Polonya, Yugoslavya, Romanya, vb.) ülkelerine tek başına tüm zamanların en büyük finansal yardımını yaparak ismini duyurdu. Yaptığı yardımlar Birleşmiş Milletler gibi büyük kuruluşların finansal yardımlarından daha fazladır.

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Birçok yazar ve ünlü isim Soros'un bu faaliyetlerinden dolayı onu "hayırsever" olarak nitelendirir. Fakat aksine bu yardımlarını o ülkelerin sosyo-politik sistemini kontrol etmek için yaptığını iddia eden yazarlar da vardır. Soros, bu iddialara ve kafalardaki soru işaretlerine karşı, "Bu renkli devrimlerle suçlanmamın tek nedeni Rus propagandasıdır. Dünyanın her yanında böyle süreçleri destekliyorum. Şu anda Liberya'da yapıyoruz, Nepal'de de yapabiliriz," diyerek kendini savundu ve bu tür eylemlerini kabullendi. Ayrıca 2006 yılında bir Rus radyosuna verdiği demeçte, Gürcistan'da 2003 yılında gerçekleşen Gül Devrimi'ni finansal olarak da desteklediğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOROS TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili karara tepkilere sert yanıt verdi. Erdoğan, "Bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü" dedi.

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