'4 büyükler'in istediği futbolcuyu Konyaspor alıyor

Futbol hayatını Rosenborg'da sürdüren 29 yaşındaki santrfor Bendtner'in İstanbul'a gelmesi transfer iddialarının artmasına neden oldu.

Daha önce; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine giren oyuncunun Konyaspor için Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

Yeşil-beyazlı yöneticilerin, yapılacak görüşmelerin ardından golcü oyuncunun transferinin netleştirmesi bekleniyor.