SÜPER LİG

'4 büyükler'in istediği futbolcuyu Konyaspor alıyor

Adı Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la anılan Danimarkalı golcü Nicklas Bendtner'in İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benndner bu sezon Rosenborg formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.

Benndner bu sezon Rosenborg formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.

Futbol hayatını Rosenborg'da sürdüren 29 yaşındaki santrfor Bendtner'in İstanbul'a gelmesi transfer iddialarının artmasına neden oldu.

Daha önce; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine giren oyuncunun Konyaspor için Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

Yeşil-beyazlı yöneticilerin, yapılacak görüşmelerin ardından golcü oyuncunun transferinin netleştirmesi bekleniyor.

  • Arsenal, Juventus ve Wolfsburg gibi büyük takımların formasını giyen Bendtner, kulüp kariyerinde çıktığı 366 maçta 101 gol atarken 39 da asist yaptı.

1.93 boyundaki Bendtner 7 sezon Arsenal forması giymişti.
1.93 boyundaki Bendtner 7 sezon Arsenal forması giymişti.

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