'4 büyükler'in istediği futbolcuyu Konyaspor alıyor

Futbol hayatını Rosenborg'da sürdüren 29 yaşındaki santrfor Bendtner'in İstanbul'a gelmesi transfer iddialarının artmasına neden oldu.
Daha önce; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine giren oyuncunun Konyaspor için Türkiye'ye geldiği ifade edildi.
Yeşil-beyazlı yöneticilerin, yapılacak görüşmelerin ardından golcü oyuncunun transferinin netleştirmesi bekleniyor.
- Arsenal, Juventus ve Wolfsburg gibi büyük takımların formasını giyen Bendtner, kulüp kariyerinde çıktığı 366 maçta 101 gol atarken 39 da asist yaptı.
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