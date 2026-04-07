Aaron Ramsey kramponlarını astı

Aaron Ramsey kramponlarını astı

15:547/04/2026, Salı
AA
Aaron Ramsey, Galler Milli Takımı formasıyla 86 maça çıkıp 21 gol attı.
Aaron Ramsey, Galler Milli Takımı formasıyla 86 maça çıkıp 21 gol attı.

Galli orta saha oyuncusu Aaron Ramsey, 35 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Ramsey, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilik kararının kolay olmadığını belirterek, "Uzun süre düşündükten sonra futbolu bırakmaya karar verdim" ifadesini kullandı.


Profesyonel kariyerine Cardiff City'de başlayan Ramsey, daha sonra Arsenal, Nottingham Forest, Juventus, Rangers, Nice ve Meksika'da UNAM Pumas'ın formasını giydi.


Ramsey, Juventus ile 2019-2020 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.




