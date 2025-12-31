Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’ın eski yıldızından şok karar: Ailesi için futbolu bıraktı!

Beşiktaş’ın eski yıldızından şok karar: Ailesi için futbolu bıraktı!

11:4331/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla fırtınalar estiren dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, 35 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla sahada büyüleyen Boşnak maestro Miralem Pjanić, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.


35 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, İtalyan gazetesi Tuttosport'a verdiği röportajda emeklilik kararını resmen açıkladı.


Pjanić, "Artık oynamayacağım. Kariyerimi bitirdim. Şu an Dubai'de yaşıyorum ve futbolcu değil, bir babayım" sözleriyle yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.


Ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini belirten efsane oyuncu, son olarak CSKA Moskova'da forma giymiş, Haziran 2025'te kulüpten ayrıldıktan sonra serbest kalmıştı.


Kariyerinde Lyon, Roma, Juventus, Barcelona ve Beşiktaş gibi dev kulüplerde oynayan Pjanić, özellikle Juventus'ta geçirdiği dönemde 4 Serie A şampiyonluğu, 2 Coppa Italia ve İtalya Süper Kupası kazandı.


Beşiktaş'ta 2021-22 sezonunda kiralık olarak forma giyen Boşnak yıldız, siyah-beyazlılarla Türkiye Süper Kupası'nı kaldırmış, Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermişti. Toplamda 780 maça çıkan Pjanić, frikik ustası olarak anılıyor ve orta sahanın beyni olarak tanımlanıyordu.


#Beşiktaş
#Pjanic
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmangazi Köprüsü ücreti 2026 ne kadar? Araç sınıfına göre güncel Osmangazi Köprüsü güncel geçiş ücreti tarifesi