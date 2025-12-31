Beşiktaş’ın eski yıldızından şok karar: Ailesi için futbolu bıraktı!

Bir dönem Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla fırtınalar estiren dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, 35 yaşında yeşil sahalara veda etti.
Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla sahada büyüleyen Boşnak maestro Miralem Pjanić, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu.
35 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, İtalyan gazetesi Tuttosport'a verdiği röportajda emeklilik kararını resmen açıkladı.
Pjanić, "Artık oynamayacağım. Kariyerimi bitirdim. Şu an Dubai'de yaşıyorum ve futbolcu değil, bir babayım" sözleriyle yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.
Ailesine daha fazla vakit ayırmak istediğini belirten efsane oyuncu, son olarak CSKA Moskova'da forma giymiş, Haziran 2025'te kulüpten ayrıldıktan sonra serbest kalmıştı.
Kariyerinde Lyon, Roma, Juventus, Barcelona ve Beşiktaş gibi dev kulüplerde oynayan Pjanić, özellikle Juventus'ta geçirdiği dönemde 4 Serie A şampiyonluğu, 2 Coppa Italia ve İtalya Süper Kupası kazandı.
Beşiktaş'ta 2021-22 sezonunda kiralık olarak forma giyen Boşnak yıldız, siyah-beyazlılarla Türkiye Süper Kupası'nı kaldırmış, Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermişti. Toplamda 780 maça çıkan Pjanić, frikik ustası olarak anılıyor ve orta sahanın beyni olarak tanımlanıyordu.