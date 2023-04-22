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Spor

Abdülkerim bir stoperden fazlası

Sezon başında Galatasaray'a katılan Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda hem defans hem ofans katkısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Defansta Nelsson'la iyi bir uyum yakalayan Abdülkerim, ofansta 3 gol 2 asistlik de katkı sağladı.

Umut Yılmaz
09:08 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Abdülkerim'in Alanyaspor maçında yaşadığı gol sevinci

Abdülkerim'in Alanyaspor maçında yaşadığı gol sevinci

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda yıldız gibi parlıyor.


Son olarak Alanyaspor deplasmanında skor perdesini açan golü kaydeden Abdülkerim, Süper Lig'de 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Başakşehir maçında 1 gol atan Abdülkerim, Sivasspor deplasmanında galibiyeti getiren son dakika golünün asistini yaptı. Tecrübeli oyuncu, 2 kez yenik düştükleri Ümraniyespor maçında önce beraberlik golünü attı ardından galibiyet golünün asistine imza attı.


Forvetleri geçti

5 gol katkısı bulunan 28 yaşındaki oyuncu, ligde birçok yıldız forveti geride bıraktı. Fenerbahçe'den King'in 5, Pedro'nun 4, Serdar Dursun'un 3, Beşiktaş'tan Muleka'nın 5, Trabzonspor'dan Umut'un 3, Başakşehir'den Keny'nin 3 ve Okaka'nm ise 2 gole katkısı bulunuyor.


Nelsson'la uyumlu

Abdülkerim, stoperde Nelsson'la iyi bir uyum yakaladı. İki oyuncu bu sezon ligde 22 maçta birlikte forma giydi. İki oyuncu birlikte oynarken G.Saray, kalesinde 15 gol gördü ve maç başına gol yeme oranı 0.68 oldu.





#Galatasaray
#Abdülkerim Barcakcı
#Süper Lig
15 dakika önce
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