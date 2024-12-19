Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Kırklarelispor evinde Adana Demirspor’u konuk ediyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Kırklarelispor evinde Adana Demirspor’u konuk ediyor. Bugün saat 14.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer F. Turtay yönetecek. Peki, Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Kırklarelispor canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
Ziraat Türkiye Kupası 5.turda Kırklarelispor ve Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Kırklarelispor - Adana Demirspor maçının canlı yayın linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kırklarelispor - Adana Demirspor maçı bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE
KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI İZLE
KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI SKOR
KIRKLARELİSPOR - ADANA DEMİRSPOR CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR TOPLU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR TOPLU SONUÇLARI
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