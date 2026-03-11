Yeni Şafak
Adem Bona'lı Philadelphia kazandı

11:3211/03/2026, Çarşamba
AA
Adem Bona daha fazla süre almaya başladı.
Adem Bona daha fazla süre almaya başladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Philadelphia 76ers, sahasında Memphis Grizzlies'i 139-129 mağlup etti.

NBA'de Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'i 139-129 yendi.


Ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle takımının galibiyetinde rol oynadı.


Cameron Payne 32 sayıyla 10 asistle, Kelly Oubre 30 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı sağladılar.


Grizzlies'ta, Cedric Coward 13 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparken, Ty Jerome 26 ve GG Jackson ise 15 sayı kaydetti.




#NBA
#Adem Bona
#Philadelphia 76ers
#Memphis Grizzlies
