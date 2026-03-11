Adem Bona'lı Philadelphia kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Philadelphia 76ers, sahasında Memphis Grizzlies'i 139-129 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte, milli basketbolcu Adem Bona 4 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle takımının galibiyetinde rol oynadı.
Cameron Payne 32 sayıyla 10 asistle, Kelly Oubre 30 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete katkı sağladılar.
Grizzlies'ta, Cedric Coward 13 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparken, Ty Jerome 26 ve GG Jackson ise 15 sayı kaydetti.