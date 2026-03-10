Adem Bona'nın performansı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'a 115-101 yenildi.
Rocket Arena'da oynanan karşılaşmada Adem Bona, 8 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.
Sezonun 30. mağlubiyetini alan 76ers'da, Quentin Grimes 17, Justin Edwards 14 ve Cameron Payne ise 12 sayıyla oynadı.
Cavaliers'da, James Harden 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dean Wade 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Keon Ellis 19, Donovan Mitchell 17 ve Evan Mobley 15 sayı kaydederek sezonun 40. galibiyetine katkı sundu.