Adem Bona'nın performansı yetmedi

Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a 115-101 mağlup oldu.

Rocket Arena'da oynanan karşılaşmada Adem Bona, 8 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

Sezonun 30. mağlubiyetini alan 76ers'da, Quentin Grimes 17, Justin Edwards 14 ve Cameron Payne ise 12 sayıyla oynadı.

Cavaliers'da, James Harden 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dean Wade 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.