SÜPER LİG

Adem Büyük Falcao’yu aratmıyor

Falcao ve Andone’nin arkasında yedek kulübesinde sezona başlayan Adem Büyük, bu iki futbolcunun yaşadığı sakatlıklar sonrasında forma şansı bulduğu maçlarda gösterdiği performansla yıldız isimlerin yokluğunu hissettirmedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Adem Büyük bu sezon ligde 18 maçta 5 gol kaydetti.

Adem Büyük bu sezon ligde 18 maçta 5 gol kaydetti.

Sezon başında Yeni Malatyaspor’dan bedelsiz olarak transfer edilen Adem Büyük, Galatasaray’a gol yollarında katkı vermeye devam ediyor. Radamel Falcao ve Florin Andone’nin arkasında yedek kulübesinde sezona başlayan 32 yaşındaki futbolcu, hem Falcao hem de Andone’nin yaşadığı sakatlıklar sonrasında forma şansı bulduğu maçlarda gösterdiği performansla yıldız isimleri aratmıyor. Adem Büyük, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı. Son olarak Kasımpaşa karşısında sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Teknik heyet, Adem’i bu performansı sürdürmesi halinde ilk 11’de görevlendirmeye devam edecek.

Mariano formaya sarıldı

Galatasaray’da ligin ilk devresinde gösterdiği düşük performans sonrasında yolların ayrılma aşamasına geldiği Mariano, yükselişe geçti. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 4 Süper Lig maçında 4 asiste imza attı. Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında birer asiste imza atan Mariano, sarı-kırmızılı takımın 5 maçlık galibiyet serisi yakalamasına büyük katkı sağladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun devre arasında gönderilmesi gündeme gelmiş, menajeri Brezilya ekipleriyle görüşmeye başlamıştı. İstediği teklifleri alamayan Mariano, ligin ikinci devresine de sarı-kırmızılı formayla başlamıştı.

Cengiz’in kader günü

Mustafa Cengiz
Mustafa Cengiz

2019 Mart ayı olağan genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin kaderi belli oluyor. Mahkeme heyeti, bugün saat 11.00’de kesin kararını açıklayacak. Mahkemeden seçime gidilmesi yönünde bir karar çıkartılması halinde Cengiz’in başkanlığı düşecek ve sarı-kırmızılı kulüp bir ay içerisinde seçime gidecek. Seçim kararı alınması halinde, sadece mahkemeye müdahil olan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay seçime girebilecek. Başkan Mustafa Cengiz ve diğer yönetim kurulu üyeleri seçime katılamayacak. O nedenle bugün çıkacak karar büyük öneme sahip.

Saracchi’den iyi haber

  • Kasımpaşa mücadelesinin 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi’nin yapılan kontrolleri sonucunda bir sakatlığı olmadığı açıklandı. Sarı-kzırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Uruguaylı sol bek, takımının önceki gün konuk oluğu Kasımpaşa deplasmanında 3. dakiknda sakatlanmıştı. Gözyaşlarıyla kenara gelen ve yerini Martin Linnes’e bırakan Saracchi’nin, yapılan MR tetkikleri sonucunda bir yaralanmaya rastlanmadığı bildirildi.

Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber
Galatasaray'a Saracchi'den sevindirici haber

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda Kasımpaşa ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8’e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6’ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Kasımpaşa-Galatasaray: 0-3Falcao çalışmalara başladı Galatasaray’da sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.Saracchi'nin MR'ı temiz çıktıSarı-kırmızılılarda ayrıca dün Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4’üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi’nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Galatasaray Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için tesislerde kampa girecek.

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