Adem Ljajic Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti Süper Lig'e büyük umutlarla transfer olan fakat bir türlü istenilen performansı gösteremeyen ve Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic, yeni kulübü Fatih Karagümrük'ün maçını tribünden takip etti.

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