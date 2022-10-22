Spor Adem Ljajic Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti
FUTBOL FUTBOL

Adem Ljajic Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti

Süper Lig'e büyük umutlarla transfer olan fakat bir türlü istenilen performansı gösteremeyen ve Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic, yeni kulübü Fatih Karagümrük'ün maçını tribünden takip etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Adem Ljajic Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti
Adem Ljajic Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti

Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Fatih Karagümrük’ün yeni transferi Adem Ljajic karşılaşmayı tribünden takip etti.

İkinci yarı forma giyebilecek

Geçtiğimiz günlerde Karagümrük ile anlaşan Ljajic, ligin 2. yarısından itibaren kırmızı-siyahlı formayı giyecek. 2018 yılında Torino’dan Beşiktaş’a transfer olan Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 85 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşarken, 24 de asist katkısında bulundu.

  • Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile sözleşmesi biten Sırbistan Milli Takım forması giyen futbolcu geçtiğimiz haftalarda Fatih Karagümrük ile anlaştı.
Trabzonspor-Sivasspor

Trabzonspor-Sivasspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Sivassspor'u konuk ediyor.
İlk kezüst üste galibiyet

İlk kez
üst üste galibiyet

Karagümrük, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.
Japon futbolu yasta

Japon
futbolu yasta

Golcü oyuncu 32 yaşında hayatını kaybetti.
Gol düellosu

Gol düellosu

​Manisa FK ile Rizespor puanları paylaştı.
'90 pozisyonun <br>85'i doğru'

'90 pozisyonun
85'i doğru'

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması.
İki takım<br>arasındaki 13. randevu

İki takım
arasındaki 13. randevu

​Galatasaray ile Alanyaspor maçı öncesi son notlar.
Süper Lig'e gelebilir

Süper Lig'e gelebilir

İngiliz basınından dikkati çeken İlkay Gündoğan iddiası.
Galatasaray'a <br>dava açtı

Galatasaray'a
dava açtı

Ryan Babel sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet etti.
'Her kulvarda iddialıyız'

'Her kulvarda iddialıyız'

​Ahmet Ağaoğlu bu sezonki hedefleriyle ilgili konuştu.
Kadıköy'den <br>çıkış yok

Kadıköy'den
çıkış yok

Fenerbahçe iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Orta sahaya neşter

Orta sahaya neşter

Valerien Ismael 11'de değişiklik yapacak.
Galibiyeti<br>son dakikada aldılar

Galibiyeti
son dakikada aldılar

​Antalyaspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek haftalar sonra kazanmayı başardı.
Anfield'a mescit

Anfield'a mescit

​Dünyaca ünlü kulüp stadyuma mescit yaptırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.