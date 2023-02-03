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Spor

ÖZET | Al Fateh-Al Nassr: 2-2

Suudi Arabistan Pro Lig'i 15. haftasında Ronaldo'nun takımı Al Fateh'e konuk olduğu maç 2-2 berabere kaldı. Ronaldo 90+2'de attığı penaltı golüyle ilk golünü atmış oldu. Al Fateh-Al Nassr maçının önemli anları ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

19:55 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Fateh-Al Nassr

Al Fateh-Al Nassr

Suudi Arabistan Pro Lig'i 15. haftasında Al Fateh kendi evinde Ronaldo'lu Al Nassr'ı konuk etti. Karşılaşma TVNET'ten şifresiz canlı yayınlandı. Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda Al Fateh ile 2-2 berabere kaldı.

Al Fateh'in gollerini 12. dakikada Tello ve 58. dakikada Bendebka attı. Al Nassr'ın tek golünü 42. dakikada Talisca ile 90+2'de Ronaldo penaltıdan attı. Ayrıca Talisca maçın 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü. Al Fahte gelecek hafta Al Wehda'ya konuk olurken, Al Fateh ise Al Taawoun deplasmanına konuk olacak.










#Al Nassr
#Al Fateh
#Suudi Arabistan Pro Lig
1 saat önce
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ÖZET | Al Fateh-Al Nassr: 2-2
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