Suudi Arabistan Pro Lig'i 15. haftasında Al Fateh kendi evinde Ronaldo'lu Al Nassr'ı konuk etti. Karşılaşma TVNET'ten şifresiz canlı yayınlandı. Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda Al Fateh ile 2-2 berabere kaldı.

Al Fateh'in gollerini 12. dakikada Tello ve 58. dakikada Bendebka attı. Al Nassr'ın tek golünü 42. dakikada Talisca ile 90+2'de Ronaldo penaltıdan attı. Ayrıca Talisca maçın 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü. Al Fahte gelecek hafta Al Wehda'ya konuk olurken, Al Fateh ise Al Taawoun deplasmanına konuk olacak.