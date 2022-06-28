Spor Alanyaspor Mert Yusuf Torlakı 5 yıllığına renklerine bağladı
TRANSFER

Alanyaspor Mert Yusuf Torlak'ı 5 yıllığına renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 19 yaşındaki Mert Yusuf Torlak ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Alanyaspor Mert Yusuf Torlakı 5 yıllığına renklerine bağladı
Mert Yusuf Torlak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Almanya Birinci Ligi'nde Greuther Fürth takımında forma giyen Torlak için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

''İyi yerlere geleceğine inanıyorum''

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, "Takımımızın ilk transferini Almanya'nın Greuther Fürth takımında oynayan Mert Yusuf Torlak ile yapıyoruz. Gelecek vadeden bir oyuncu Mert Yusuf Torlak, hem kendisine hem de Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olsun. Mert kardeşim de burada ağabeyleri gibi kendisini geliştirecek. Hedefleri için çok çalışıp gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

''En doğru kararı verdim''

Mert Yusuf Torlak ise Alanyaspor'a transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirerek, "Alanyaspor'a gelmekle en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur" değerlendirmesinde bulundu.

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