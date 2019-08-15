Alanyaspor Umut Güneş'i transfer etti

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcu Umut Güneş katıldı. Başkan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına Kurban Bayramı'nda da devam ettiklerini söyledi. Son olarak Almanya 2'nci Bundesliga ekibi Stutgart'ta forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş'in aynı zamanda Ümit Milli Takım'da da görev yaptığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bu sene gençlere biraz daha çok önem verdik. Umut, gelecek vaat eden bir futbolcu. İnşallah burada üstün başarı göstererek daha büyük takımlara gidecektir. Kendisine güveniyoruz. Onun için kendisini transfer ettik. Umut'u isteyen başka kulüpler de vardı. Alanyaspor'dan çıkış yapabileceği ve daha iyi takımlara gidebileceği noktasında hemfikiriz. Biz ona tüm kapıları açacağız. Umut da inşallah Alanyaspor'umuza ve milli takımımıza katkı sağlayacak" dedi.

Umut Güneş de "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana göre en iyi kulübü seçtiğimi düşünüyorum. Burada genç oyuncuların şans bulduğunu ve nerelere gidildiğini gördük. Umarım elimden geneli yapıp takıma katkı vereceğim" diye konuştu.