Alanyaspor'da Rizespor maçına hazır

Joao Pereira, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bitirdi.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'da başlayacak.
