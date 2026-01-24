Yeni Şafak
Alanyaspor'da Rizespor maçına hazır

15:3324/01/2026, Cumartesi
AA
Joao Pereira, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Joao Pereira, idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bitirdi.


Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.


Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'da başlayacak.





#Süper Lig
#Alanyaspor
#Çaykur Rizespor
