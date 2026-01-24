Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi

Diogo Jota da antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Eyüpspor