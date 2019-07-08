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Aleksic Suudi Arabistan yolunda

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a transfer oluyor.

Haber Merkezi IHA
Transfermarkt'ta Danijel Aleksic'in piyasa değeri 2,25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfermarkt'ta Danijel Aleksic'in piyasa değeri 2,25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yeni Malatyaspor'a 2017-2018 sezonunda 130 bin euroluk bonservis bedeliyle transfer olan ve kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic’in, Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklif üzerine Başkan Adil Gevrek ile görüşerek takımının kampından ayrıldığı ifade edildi.

Sarı-siyahlı forma altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç futbolcu, 7 de asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti.

28 yaşındaki başarılı futbolcunun Suudi Arabistan’dan gelen teklif üzerine Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp yaptığı Bolu’dan ayrılarak İstanbul’a geçtiği ifade edildi.

  • Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint Etienne ve Arles, Polonya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.

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