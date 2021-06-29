Spor Alex Teixeira transfer ateşini yaktı İşte Beşiktaşlıları heyecanlandıran fotoğraf
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Alex Teixeira transfer ateşini yaktı: İşte Beşiktaşlıları heyecanlandıran fotoğraf

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, 'Kartal' pozu vererek siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex Teixeira transfer ateşini yaktı: İşte Beşiktaşlıları heyecanlandıran fotoğraf
Kariyerinde çıktığı 428 maçta 172 gol atarken 72 de asist kaydetti.

Beşiktaş'ın görüştüğü ve teklif sunduğu Alex Teixeira, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Alex Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı. Alex Teixeira'nın fotoğrafta 'Kartal' pozu verdiği görüldü.

Brezilyalı yıldızın bu paylaşımı transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Josef'in paylaştığı fotoğraftaki diğer futbolcu Fernando Lucas Martins'in de adı Beşiktaş ile anılıyor.

İşte siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran o paylaşım;

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