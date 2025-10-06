Yeni Şafak
Altay galibiyete hasret kaldı

Altay galibiyete hasret kaldı

12:036/10/2025, Pazartesi
IHA
Altay galibiyete hasret kaldı
Altay galibiyete hasret kaldı

Altay, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup’ta şu ana kadar oynadığı 5 maçta galibiyet almayı başaramadı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay’da kötü günler yaşanmaya devam ediyor. Sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk üç maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir başlangıç yaptı. Bu sonuçların ardından 44 yaşındaki deneyimli teknik adam görevinden istifa etti.


Kurşunlu’nun ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına giren İzmir temsilcisi, daha önce de kulüpte görev yapan Yusuf Şimşek ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki Şimşek, takımının başındaki ilk maçına iki hafta önce oynanan Eskişehirspor karşılaşmasında çıktı. Taraftarı önünde mücadele eden Altay, 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2’ye getirmeyi başarsa da son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.


Şimşek, hafta sonu İzmir derbisinde Bornova 1877 karşısında ikinci kez takımının başında sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı.


Böylece Altay, ligde geride kalan 5 haftada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle henüz galibiyet yüzü göremedi.


Hedef Söke 1970 maçı

Ligdeki ilk 5 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Altay, bu kötü gidişatı 11 Ekim Cumartesi günü oynanacak Söke 1970 maçıyla durdurmak istiyor. İzmir ekibi, taraftarının önünde oynayacağı maçta rakibini mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puan sevincini yaşamayı hedefliyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek’in de hafta içi yapılacak antrenmanlarda oyuncularını özel olarak bu maça hazırlayacağı ifade edildi.

