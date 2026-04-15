Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altay'da Sefa sevinci

12:5815/04/2026, Çarşamba
DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı sezonun son hafta maçında Afyonspor'la berabere kalması halinde bile kümede kalacak, mağlubiyet durumunda ise amatöre düşme tehlikesi yaşayacak Altay'da stoper Sefa Özdemir'in takıma dönmesi yüzleri güldürdü.

Ödeme sıkıntısı nedeniyle geçen hafta sanal medya hesabından, "Hakkınızı helal edin" mesajı paylaşarak kulübe veda eden tecrübeli savunma oyuncusu, bir haftalık aradan sonra ikna edilerek antrenmanlara çıkmaya başladı. Sefa'nın kritik randevu öncesi takıma dönmesi İzmir temsilcisine büyük moral oldu.

BİLETLERE İNDİRİM

Ligde 22 puanı bulunan Afyonspor'a 2 gol farkla yenilmesi halinde Bölgesel Amatör Lig'e düşecek 25 puanlı Altay, tarihinin en önemli maçlarından biri olan 90 dakikanın bilet fiyatlarını 10 TL olarak belirdi. Önceki hafta iç sahada 1-1 sona eren İzmir Çoruhlu FK randevusunda olduğu gibi yine biletlerde indirime giden yönetim, taraftarların stadı doldurmasını istedi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Biletlerin ücretsiz olarak satışı mümkün olmadığından sembolik bilet ücreti belirlenmiştir. Taraftarlarımızın desteğini ve gücünü göstermek için tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
