Altay'da Sefa sevinci

Ligde 22 puanı bulunan Afyonspor'a 2 gol farkla yenilmesi halinde Bölgesel Amatör Lig'e düşecek 25 puanlı Altay, tarihinin en önemli maçlarından biri olan 90 dakikanın bilet fiyatlarını 10 TL olarak belirdi. Önceki hafta iç sahada 1-1 sona eren İzmir Çoruhlu FK randevusunda olduğu gibi yine biletlerde indirime giden yönetim, taraftarların stadı doldurmasını istedi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Biletlerin ücretsiz olarak satışı mümkün olmadığından sembolik bilet ücreti belirlenmiştir. Taraftarlarımızın desteğini ve gücünü göstermek için tüm taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.