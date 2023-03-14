Anadolu Efes 14. galibiyetini aldı
THY Euroleague'de son 2 maçını kaybeden Anadolu Efes, 24. hafta erteleme maçında Real Madrid'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti.
Eflatun beyazlılar bir ara farkı 17'ye kadar arttırdığı maçtan 90-89 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 18 sayı, 8 asistlik performans sergiledi.
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15 dakika önce
ÖZET | Anadolu Efes-Real Madrid: 90-89
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