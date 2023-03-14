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Spor

ÖZET | Anadolu Efes-Real Madrid: 90-89

THY Euroleague erteleme maçında Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i 90-89 yendi. Eflatun beyazlılar, 14. galibiyetini aldı.

22:36 . 14/03/2023 Salı
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Anadolu Efes 14. galibiyetini aldı

Anadolu Efes 14. galibiyetini aldı

THY Euroleague'de son 2 maçını kaybeden Anadolu Efes, 24. hafta erteleme maçında Real Madrid'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti.

Eflatun beyazlılar bir ara farkı 17'ye kadar arttırdığı maçtan 90-89 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 18 sayı, 8 asistlik performans sergiledi.



#Anadolu Efes
#​​​​​​​Real Madrid
#EuroLeague
15 dakika önce
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ÖZET | Anadolu Efes-Real Madrid: 90-89
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