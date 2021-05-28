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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez finale yükseldi

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Final-Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Efes’in finaldeki rakibi, Barcelona - Armani Exchange Milan eşleşmesinin galibi olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Efes THY Avrupa Liginde üst üste ikinci kez finale yükseldi
Anadolu Efes'te Shane Larkin maçın son anlarına damga vurmayı başardı.

Turkish Airlines Euroleague Final Four mücadelesinde Anadolu Efes, CSKA Moskova’yı 89-86 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Efes’in finaldeki rakibi, Barcelona - Armani Exchange Milan eşleşmesinin galibi olacak.

Karşılaşmaya Anadolu Efes, Micic, Beaubois, Simon, Singleton, Sertaç Şanlı ilk 5’iyle başlarken, CSKA Moskova’nın ilk 5’i ise Hackett, Hilliard, Kurbanov, Shengelia ve Eric’ten oluştu. Karşılaşmaya bulduğu üç sayılık isabetlerle çok iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, savunmada ise rakibine kolay atış şansı tanımadı. Beaubois’tan bulduğu üç sayılık isabetle periyodun bitimine 3.58 kala farkı 8’e çıkaran Efes, rakibine molayı aldırdı: 11-19. Moladan da iyi dönen Efes, 2.18 kala Beaubois’dan bulduğu üç sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Kalan bölümde iki takım da skor üretmekte zorlandı ve ilk periyodu Anadolu Efes, 25-15 önde kapattı.

2’nci periyoda iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken ilk 3 dakika Efes’in 31-22’lik üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikanın ardından oyunun kontrolünü eline geçiren Anadolu Efes, Larkin ve Micic ile etkili oldu. Periyodun bitimine 5:34 kala Micic’in üç sayılık basketiyle farkı 15’e çıkaran Efes, rakibine de molayı aldırdı: 24-39. Kalan bölümde Efes, skor üstünlüğünü korumayı başarırken periyodun bitimine 1 saniye kala Clyburn’ün basketiyle ilk yarı Efes’in 49-37 üstünlüğü ile sona erdi.

3’üncü periyoda da iyi başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Micic’ten bulduğu 6 sayıyla 8.32 kala Efes, farkı 18’e çıkardı: 37-55. İlerleyen dakikalarda hücumda etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 4.30 kala Sertaç’tan bulduğu iki sayılık basketle farkı 20’ye yükseltti: 46-66. Periyodun kalan bölümünde aradaki farkı koruyan lacivert-beyazlı ekip, son periyoda 71-55 önde girdi.

Son periyotta fark eridi

  • Son periyoda CSKA Moskova iyi başladı. 1 dakika içerisinde Ukhov ve Lundberg’ten bulduğu üç sayılık basketlerle farkı 10’a indiren Rus ekibi, Anadolu Efes’e molayı aldırdı: 61-71. Periyodun bitimine 4:50 kala Hackett’ın bulduğu iki sayılık basketle fark 8’e indi: 73-81. Bu dakikanın ardından CSKA farkı eritmeye başladı. Hackett ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, 1:08 kala Kurbanov’dan bulduğu serbest atış isabetleriyle farkı 1’e indirdi: 86-87. Bitime 7 saniye kala Larkin’in serbest atış isabetiyle Efes, skoru 88-86’ya getirdi.

Bitime 2 saniye kala Clyburn’ün 3 sayılık atışından isabeti bulamayan CSKA, faul yaptı. Larkin’in 1/2 atmasıyla Efes skoru 89-86’ya getirdi ve maçı bu skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

Micic büyük oynadı

  • Anadolu Efes’te Micic 25 sayıyla oynarken, CSKA Moskova’da Clyburn ürettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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