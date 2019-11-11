SÜPER LİG

Andone ilk yarıyı kapatabilir

Galatasaray’da Florin Andone şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların, Gaziantep deplasmanında maça ilk 11’de başlayan Florin Andone, Junior Morais ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncular

Galatasaraylı oyuncular

Ayağa kalktıktan sonra yürümekte zorlanan Andone, 11. dakikada yerini Ryan Babel’e devretti. Romanya Futbol Federasyonu, Andone’nin sakatlığı ile ilgili yaptığı resmi açıklamada, “Andone, İsveç ve İspanya maçlarında forma giyemeyecek. Dizinde kısmi yırtık şüphesi gözlendi” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Andone’nin İstanbul’da MR’a gireceği ve Galatasaray kulübü doktorları ile görüş alış verişi yapıldıktan sonra kesin sonucun çıkacağı detayı da verildi. Andone, bu sakatlığın ardından ilk yarıyı kapatma tehlikesi ile de karşı karşıya kalabilir.

Yerliler fırsatı kaçırmadı

  • Bu sezon art arda aldığı kötü sonuçlarla büyük düşüş yaşayan Galatasaray’da, Gaziantep deplasmanında güzel oyunla alınan üç puanla yüzler gülmeye başladı. Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşısında alınan tarihi hezimet sonrasında kadroda yerli revizyonuna giden teknik kadro, Nzonzi, Seri, Babel, Nagatomo gibi isimleri Gaziantep Futbol Kulübü karşısında yedek başlattı. Bu isimlerin yerine ise Emre Taşdemir, Adem, Ömer Bayram ve Ahmet forma şansı buldu. Teknik heyetin, forma şansı verdiği futbolcuların performansından memnun kaldığı öğrenilirken, hepsini soyunma odasında tebrik ettiği ve kalan maçlarda daha çok forma şansı vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sezon başından beri hemen hemen hep aynı oyuncu grubuna forma şansı veren teknik ekibin, artık daha az şans bulan isimlere yöneleceği öğrenildi.

Bunlar mafya
Bunlar mafya

Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırlarken bordo-mavili kulübün eski başkanlardan Nuri Albayrak, Haber61 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Hakemleri ağır sözlerle eleştiren Albayrak “Ben bu zihniyetin değişeceğine inanmıyorum. Bunlar mafya” sözlerini kullandı. Nuri Albayrak “Bu hakemlerin zihniyeti düzelmeden Türkiye’de kimse futboldan zevk almayacak. Bunlar mafya. Bu işlerin düzeleceğini düşünmüyorum. Benim başkanlığı bırakmamın nedeni Trabzonspor- Sivasspor maçıydı. Bu adamlar düzelmez. Ben futboldan soğudum. Bu işin içine çok farklı şeyler girdi” ifadelerini kullandı. YABANCI HAKEME İYİ BAKARIM“Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) önemli değil” diyen Nuri Albayrak “Önemli olan dürüstlük. Burada başka bir düzen var, çok büyük rantlar yatıyor ve bu rantın içinde hakemler de var” ifadelerini kullandı. Albayrak, “Yabancı hakemlere daha iyi bakarım. Yurt dışında hakemlerimiz güzel maçlar yürütüyorlar ama ülkemizde kafalarından bin bir türlü tilki dönüyor” diyerek sözlerini noktaladı. Abdulkadir Parmak kırmızıyla döndüTrabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Abdulkadir Parmak, Alanya maçıyla geri döndü. Genç futbolcu 25. dakikada kariyerinin ilk kırmızı kartını görürken, maç sonrası “Taraftarlarımız ve arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çok şükür kazandık, ekstra eforla galibiyeti getiren arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık” dedi.

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