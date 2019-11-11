Andone ilk yarıyı kapatabilir

Ayağa kalktıktan sonra yürümekte zorlanan Andone, 11. dakikada yerini Ryan Babel’e devretti. Romanya Futbol Federasyonu, Andone’nin sakatlığı ile ilgili yaptığı resmi açıklamada, “Andone, İsveç ve İspanya maçlarında forma giyemeyecek. Dizinde kısmi yırtık şüphesi gözlendi” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Andone’nin İstanbul’da MR’a gireceği ve Galatasaray kulübü doktorları ile görüş alış verişi yapıldıktan sonra kesin sonucun çıkacağı detayı da verildi. Andone, bu sakatlığın ardından ilk yarıyı kapatma tehlikesi ile de karşı karşıya kalabilir.

Yerliler fırsatı kaçırmadı

Bu sezon art arda aldığı kötü sonuçlarla büyük düşüş yaşayan Galatasaray’da, Gaziantep deplasmanında güzel oyunla alınan üç puanla yüzler gülmeye başladı. Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşısında alınan tarihi hezimet sonrasında kadroda yerli revizyonuna giden teknik kadro, Nzonzi, Seri, Babel, Nagatomo gibi isimleri Gaziantep Futbol Kulübü karşısında yedek başlattı. Bu isimlerin yerine ise Emre Taşdemir, Adem, Ömer Bayram ve Ahmet forma şansı buldu. Teknik heyetin, forma şansı verdiği futbolcuların performansından memnun kaldığı öğrenilirken, hepsini soyunma odasında tebrik ettiği ve kalan maçlarda daha çok forma şansı vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sezon başından beri hemen hemen hep aynı oyuncu grubuna forma şansı veren teknik ekibin, artık daha az şans bulan isimlere yöneleceği öğrenildi.