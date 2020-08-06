Arda Turan Galatasaray’da: 9 yıl sonra yuvaya döndü
Arda Turan Galatasaray’da: 9 yıl sonra yuvaya döndü
Yıldız futbolcu Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaraylı yöneticilerle görüşerek anlaşma sağladı. Bonservisi elinde olan milli futbolcu, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı formaya 9 yıl aradan sonra yeniden kavuştu.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını eski futbolcusu ile patlattı. Milli futbolcu Arda Turan, altyapısından çıkıp kaptanlığa yükseldiği sarı-kırmızılı kulübe 9 yıl sonra geri döndü. Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen 33 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.
Tecrübeli oyuncunun boş mukaveleye imza attığı ve maç başı 20 bin Euro kazanacağı gelen haberler arasında yer aldı. Ara transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen Arda Turan’ın ismi başkan Mustafa Cengiz tarafından veto edilmişti.
Teknik heyetin ısrarla istemesine rağmen 33 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakmayan Cengiz, geri adım atmamıştı. Eski başkan Dursun Özbek döneminde de Galatasaray’ın gündemine gelen Arda’nın transferi taraftar baskısı sebebiyle gerçeklememişti. Ancak bu sezonun ara transfer döneminde milli futbolcuya en büyük destek sarı-kırmızılı taraftarlardan geldi.
9 yıl sonra yuvasına dönen Arda Turan, daha önce 191 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 44 gol atıp 76 asist yaptı. Arda, sarı-kırmızılı forma ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazandı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyoruz” dedi.
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