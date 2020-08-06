​Arda Turan Galatasaray’da: 9 yıl sonra yuvaya döndü

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını eski futbolcusu ile patlattı. Milli futbolcu Arda Turan, altyapısından çıkıp kaptanlığa yükseldiği sarı-kırmızılı kulübe 9 yıl sonra geri döndü. Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen 33 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Tecrübeli oyuncunun boş mukaveleye imza attığı ve maç başı 20 bin Euro kazanacağı gelen haberler arasında yer aldı. Ara transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelen Arda Turan’ın ismi başkan Mustafa Cengiz tarafından veto edilmişti.

Arda Turan'a ilk tebrik telefonu Galatasaray'ın yıldızından geldi Galatasaray'da Arda Turan mutluluğu yaşanıyor. Sarı kırmızılıların eski oyuncusunu kadrosuna katması sosyal medyanın birinci gündem maddesi oldu. Yuvasına dönen milli futbolcuyu tebrik eden ilk isim ise Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao oldu.Sarı kırmızılılara transfer sürecinde de Arda Turan ile görüşen ve bilgiler alan Falcao, İstanbul'a geldikten sonra da Kolombiyalı yıldızla bir aradaydı. Atletico Madrid'de takım arkadaşı olan Arda Turan'ın Galatasaray'a dönüşüne oldukça sevinen golcü futbolcu, milli futbolcuya başarılar diledi.Öte yandan uzun süredir Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Radamel Falcao, menajeriyle birlikte sarı kırmızılı kulüple masaya oturacak. Kolombiyalı futbolcunun yeni doğacak çocuğu sebebiyle İstanbul'da kalmak istediği ve sözleşmesinde indirime gitmesi bekleniyor. Ocak ayından bu yana #Galatasaray’da forma giymek için birçok takımın teklifini reddeden #ArdaTuran, Yeni Şafak Spor’un Instagram yayınında kendisini duygulandıran fotoğrafla ilgili duygularını böyle anlatmıştı. pic.twitter.com/BEjTncPO6Y— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 5, 2020 Video: Radamel Falcao röportaja Türkçe konuşarak başladıVideo: Radamel Falcao imza töreninde şov yaptı

Teknik heyetin ısrarla istemesine rağmen 33 yaşındaki oyuncunun transferine sıcak bakmayan Cengiz, geri adım atmamıştı. Eski başkan Dursun Özbek döneminde de Galatasaray’ın gündemine gelen Arda’nın transferi taraftar baskısı sebebiyle gerçeklememişti. Ancak bu sezonun ara transfer döneminde milli futbolcuya en büyük destek sarı-kırmızılı taraftarlardan geldi.

9 yıl sonra yuvasına dönen Arda Turan, daha önce 191 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi ve 44 gol atıp 76 asist yaptı. Arda, sarı-kırmızılı forma ile 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazandı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyoruz” dedi.