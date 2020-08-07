Arda’ya yıllık 4 milyon TL

Galatasaray, yeni sezon için ilk transfer bombasını Arda Turan ile patlattı. Sarı-kırmızılılar eski kaptanını 1+1 yıllığına takıma kattı. Arda’nın yeni sezonda Galatasaray’dan kazanacağı ücrete ise Yeni Şafak ulaştı.

33 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı kulüpten 4 milyon TL net ücret alacak. Tecrübeli oyuncu maç başı ise 100 bin TL kazanacak.

İki başarı bonusu var

Arda’nın sözleşmesinde ayrıca iki tane de başarı bonusu yer alıyor. Arda Turan, Galatasaray gelecek sezon lig şampiyonluğuna ulaşırsa 1 milyon TL, Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşarsa 2 milyon TL bonus almaya hak kazanacak. Ayrıca Arda Turan, Galatasaray’ın çıkacağı resmi maçların yüzde 51’inde forma giyerse sözleşmesi bir sezon daha uzayacak.

00:29 dk 05 Ağustos 2020 AA Arda Turan yuvasına döndü: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yuvasına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, 'Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle' dedi.