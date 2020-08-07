SÜPER LİG

Arda Turan Galatasaray'da ne kadar kazanacak?

Arda’ya yıllık 4 milyon TL

G.Saray’ın yeni sezon için açıkladığı ilk transfer olan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon TL kazanacak. Tecrübeli oyuncu maç başı ise 100 bin TL alacak. Arda’nın sözleşmesinde performansa dayalı ödemeler de bulunuyor. Arda, maçların yarısında forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

Galatasaray, yeni sezon için ilk transfer bombasını Arda Turan ile patlattı. Sarı-kırmızılılar eski kaptanını 1+1 yıllığına takıma kattı. Arda’nın yeni sezonda Galatasaray’dan kazanacağı ücrete ise Yeni Şafak ulaştı.

33 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı kulüpten 4 milyon TL net ücret alacak. Tecrübeli oyuncu maç başı ise 100 bin TL kazanacak.

İki başarı bonusu var

Arda’nın sözleşmesinde ayrıca iki tane de başarı bonusu yer alıyor. Arda Turan, Galatasaray gelecek sezon lig şampiyonluğuna ulaşırsa 1 milyon TL, Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşarsa 2 milyon TL bonus almaya hak kazanacak. Ayrıca Arda Turan, Galatasaray’ın çıkacağı resmi maçların yüzde 51’inde forma giyerse sözleşmesi bir sezon daha uzayacak.

Arda Turan yuvasına döndü: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim
AA

Arda Turan yuvasına döndü: Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğim

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yuvasına dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Galatasaray TV'ye açıklamada bulunan Arda Turan, 'Taraftarımız bana inansın, güvensin. Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekası hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle' dedi.

Arda Turan yeniden Galatasaray'da
Arda Turan yeniden Galatasaray'da

Galatasaray eski kaptanı Arda Turan'a yeniden kavuştu. Geçtiğimiz ocak ayında da sürekli adı Galatasaray ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.TRT Spor'da yer alan habere göre, Türk Telekom Stadyumu'na gelen 33 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile boş mukaveleye imza attı. Arda Turan, önümüzdeki sezondan itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek.Sözleşme belli olduArda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu 66 numaralı formayı giyecek.#YuvanaHoşgeldinArda @ArdaTuran pic.twitter.com/9aeXI0cY7X&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 5, 2020 Galatasaray ile 2. kez dalya diyecekArda Turan daha önce 191 kez Galatasaray forması giydi. 33 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 44 gol ve 76 asistle oynadı. Daha sonra 2011 yılında 13 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu.Arda Turan Türk Telekom Stadyumu'nda;&quot;Galatasaray&#39;a hayatım boyunca hiç yanlış yapmadım&quot; diyen #ArdaTuran yuvasına dönmek için haber bekliyor [📞] ▪Transferin ikinci perdesinde neler yaşanıyor?▪Terim&#39;in Arda Turan ile ilgili planı ne?▪Yönetim ve taraftarın fikri değişti mi?👉Galatasaray&#39;a dönmeli mi? pic.twitter.com/L7nqUSmhdR&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 23, 2020

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