Arda’ya yıllık 4 milyon TL

G.Saray’ın yeni sezon için açıkladığı ilk transfer olan Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4 milyon TL kazanacak. Tecrübeli oyuncu maç başı ise 100 bin TL alacak. Arda’nın sözleşmesinde performansa dayalı ödemeler de bulunuyor. Arda, maçların yarısında forma giyerse sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaray, yeni sezon için ilk transfer bombasını Arda Turan ile patlattı. Sarı-kırmızılılar eski kaptanını 1+1 yıllığına takıma kattı. Arda’nın yeni sezonda Galatasaray’dan kazanacağı ücrete ise Yeni Şafak ulaştı.
33 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı kulüpten 4 milyon TL net ücret alacak. Tecrübeli oyuncu maç başı ise 100 bin TL kazanacak.
İki başarı bonusu var
Arda’nın sözleşmesinde ayrıca iki tane de başarı bonusu yer alıyor. Arda Turan, Galatasaray gelecek sezon lig şampiyonluğuna ulaşırsa 1 milyon TL, Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşarsa 2 milyon TL bonus almaya hak kazanacak. Ayrıca Arda Turan, Galatasaray’ın çıkacağı resmi maçların yüzde 51’inde forma giyerse sözleşmesi bir sezon daha uzayacak.
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