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Spor

Eyüpspor dolu dizgin

Trendyol 1'nci Lig’in 5'inci haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'nin deplasmanda 3-1 mağlup etti. Eyüpspor puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

15:04 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eyüpspor seriye bağladı.

Eyüpspor seriye bağladı.

Arda Turan yönetiminde Eyüpspor, 1'nci Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. 5'nci hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükseltti.


Geride kalan 5 hafta sonunda çıktığı 5 maçın hepsini kazanan eflatun-sarılılar, en yakın takipçisi Manisa FK'ya 4 puan fark atarak liderliğini sürdürüyor.


Eyüpspor, çıktığı 5 maçta toplam 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.


Eflatun-sarılılar, gelecek hafta kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.







#Eyüpspor
#Arda Turan
#Lider
#galibiyet
1 saat önce
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