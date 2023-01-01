Eyüpspor seriye bağladı.
Arda Turan yönetiminde Eyüpspor, 1'nci Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. 5'nci hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükseltti.
Geride kalan 5 hafta sonunda çıktığı 5 maçın hepsini kazanan eflatun-sarılılar, en yakın takipçisi Manisa FK'ya 4 puan fark atarak liderliğini sürdürüyor.
Eyüpspor, çıktığı 5 maçta toplam 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
Eflatun-sarılılar, gelecek hafta kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.