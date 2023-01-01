Arda Turan yönetiminde Eyüpspor, 1'nci Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. 5'nci hafta karşılaşmasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 15'e yükseltti.