Aslan Falcao

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk eden Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrıldı: 1-0. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Radamel Falcao, ilk maçında takımına galibiyeti getiren isim oldu. Galatasaray, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı maç öncesi de moral buldu. 6. dakikada Hajradinovic’in şutunu kaleci Muslera kontrol etti. 34’de soldan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı. 38’de Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao’nun şutunda savunmada Ben Youssef’e çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 50’de Belhanda’nın orta sahanın solunda kullandığı serbest vuruşa Marcao’nun kafa vuruşunu Fatih direk dibinde çeldi. 58’de Quaresma, Ömer Bayram’ı çalımladıktan sonra şutunu çekerken Muslera’yı geçemedi. 61’de Hajradinovic’in kullandığı serbest vuruşu Thiam gole çevirirken, hakem VAR’a başvurduktan sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 80’de Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Falcao’nun plase vuruşu kalenin solundan auta gitti.

Sahasında yine bileği bükülmedi

Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32’sini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.

Golünü attı selamı çaktı

Galatasaray’ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Radamel Falcao ile Mario Lemina, Kasımpaşa maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuların ısınması sırasında büyük coşkuyla takımlarına destek verirken en çok ilgiliyi Falcao’ya gösterdi. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Falcao, ilk maçında golle tanışırken, büyük sevinç yaşadı. Kolombiyalı yıldızın golden sonra eline göğsüne götürerek Metin Oktay selamı vermeside dikkat çekti. Fazla topla buluşamayan Falcao, 90. dakikada yerini Ryan Donk’a bıraktı. Kolombiyalı futbolcu, maç sonucu taraftarlara üçlü çektirdi.