SÜPER LİG

Aslan gözünü derbiye dikti

Süper Lig’de yakaladığı galibiyet serisi sonrası zirve ile olan puan farkını azaltan Galatasaray’da, gözler önümüzdeki hafta oynanacak derbiye çevrildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Süper Lig’in ikinci yarısında yükselişe geçen Galatasaray, gözünü Fenerbahçe derbisine dikti. Rakibini Kadıköy’de 21 yıldır yenemeyen sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Radamel Falcao, sakatlığını tamamen atlatırken, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Sıtma hastalığını atlattıktan sonra yavaş yavaş süre almaya başlayan Henry Onyekuru da Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11’e girecek. Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla bir maç ceza alan Mariano ise Yeni Malatyaspor maçında cezasını çekecek. Kasımpaşa karşısında da sakatlığı nükseden Marcelo Saracchi’nin Yeni Malatyaspor karşılaşmasında riske edilmeyip Fenerbahçe maçına saklanması bekleniyor. Teknik heyet ayrıca sarı kart sınırında bulunan son haftaların formda ismi Adem Büyük’e de Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmemesin konusunda uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı son 5 maçta 6 gol atan Adem Büyük’ü, Kadıköy’deki Fenerbahçe maçında oynatmak isteyen teknik kadro oyuncunun cezalı duruma düşmesini istemiyor.

GÖZLER FALCAO’DA

  • Süper Lig’in 22. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak Galatasaray’da gözler, Radamel Falcao’ya çevrildi. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı yıldız, kupa ve ligde oynanan son 4 karşılaşmada forma giyemedi. Teknik heyet ve sağlık ekibinin, takımla birlikte çalışmalara başlayan Falcao’yu Fenerbahçe derbisine hazırladığı öğrenildi. Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda olması beklenen yıldız golcünün, oyunun gidişatına göre süre alması bekleniyor. Kolombiyalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 9 maça çıkarken, 5 gol kaydetti.

UEFA'dan dünya futboluna damga vuran ceza
UEFA'dan dünya futboluna damga vuran ceza

UEFA, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon euro para cezası verdi.UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.UEFA, Manchester City hakkında verdiği detaylar arasında 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük yapıldığının da tespit edildiğini duyurdu.İngiliz kulübünün, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği aktarıldı.UEFA, Manchester City&#39;e 2 yıl Avrupa Kupaları&#39;ndan men cezası verdi. Premier Lig&#39;i 5. sırada bitirecek olan takım, Manchester City&#39;nin yerine Şampiyonlar Ligi&#39;ne katılabilecek👀5- [Sheffield United] pic.twitter.com/rIj3NCaB2Z&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Şubat 2020

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