Aslan gözünü derbiye dikti

Süper Lig’in ikinci yarısında yükselişe geçen Galatasaray, gözünü Fenerbahçe derbisine dikti. Rakibini Kadıköy’de 21 yıldır yenemeyen sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Radamel Falcao, sakatlığını tamamen atlatırken, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Sıtma hastalığını atlattıktan sonra yavaş yavaş süre almaya başlayan Henry Onyekuru da Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11’e girecek. Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla bir maç ceza alan Mariano ise Yeni Malatyaspor maçında cezasını çekecek. Kasımpaşa karşısında da sakatlığı nükseden Marcelo Saracchi’nin Yeni Malatyaspor karşılaşmasında riske edilmeyip Fenerbahçe maçına saklanması bekleniyor. Teknik heyet ayrıca sarı kart sınırında bulunan son haftaların formda ismi Adem Büyük’e de Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmemesin konusunda uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı son 5 maçta 6 gol atan Adem Büyük’ü, Kadıköy’deki Fenerbahçe maçında oynatmak isteyen teknik kadro oyuncunun cezalı duruma düşmesini istemiyor.

GÖZLER FALCAO’DA

Süper Lig’in 22. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak Galatasaray’da gözler, Radamel Falcao’ya çevrildi. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı yıldız, kupa ve ligde oynanan son 4 karşılaşmada forma giyemedi. Teknik heyet ve sağlık ekibinin, takımla birlikte çalışmalara başlayan Falcao’yu Fenerbahçe derbisine hazırladığı öğrenildi. Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda olması beklenen yıldız golcünün, oyunun gidişatına göre süre alması bekleniyor. Kolombiyalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 9 maça çıkarken, 5 gol kaydetti.