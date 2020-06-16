Aslan kabus görüyor: Savunmada oluşan eksiklik teknik heyeti düşündürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 2-0 yenilirken, sahada 3 puandan daha fazlasını kaybetti. Ligde lider Trabzonspor ve 2. sıradaki Başakşehir’in 6 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılar, ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk şansını zora soktu. Galatasaray’ın asıl büyük kaybı ise sakatlıklar oldu. Fernando Muslera, maç içerisinde Milan Skoda ile çarpışırken, sağ tibia ve fibula kemiğinde kırık oluştu. Bu sezonun ilk yarısında ağır bir sakatlık geçirdikten sonra yeni yeni sahalara dönen Florin Andone’nin de Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin ile çarpışması sonrasında sağ dizinde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. Andone’nin tedavisinin bonservisine sahip olan Brighton ile karar verileceği, Muslera’nın ise tibia ve fibula kırığı nedeniyle bu sabah ameliyat olacağı duyuruldu. Sakatlıklar dışında ise Galatasaray’dan 2 isim kart cezalısı durumuna düştü. Ryan Donk ve Adem Büyük gördükleri kartlar sebebiyle haftaya oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

KADRO SIKINTISI

Sarı-kırmızılı takım ligin kalan haftalarında büyük kadro sıkıntısı yaşayacak. Süper Lig’in kalan maçlarında sezonu kapatan Muslera’nın yerine Okan forma giyecek. Yedeği ise altyapıdan 20 yaşındaki Berk olacak. Galatasaray’ın asıl sıkıntısı ise defans bölgesinde. Luyindama ve Marcao’yu sakatlıklar sebebiyle kaybeden sarı-kırmızılılar, Donk’u da kart cezası sebebiyle oynatamayacak. Gelecek hafta Gaziantep FK maçında stoper hattında Ahmet ile birlikte altyapıdan 17 yaşındaki oyuncu Emin’in forma giymesi bekleniyor. Yedek kulübesine ise altyapıdan 21 yaşındaki Gökay oturtulacak. Andone’nin sakatlanması, Adem’in kart cezalısı olması nedeniyle takımda Falcao dışında santrfor kalmadı. 18 yaşındaki santrfor Erencan ise Gaziantep FK karşısında yedek bekleyecek.

Utanç gecesi!

Deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0 yenilen G.Saray, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile rakip kulüp başkanı Hasan Kartal’a tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten dün “Utanç Gecesi” başlığıyla yapılan açıklamada, “Rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil ‘cellat başı’dır. Diğer taraftan futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Çaykur Rizespor Başkanı’nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin G.Saray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır” denildi.

Muslera herkesi üzüntüye boğdu