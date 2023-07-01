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Spor

Aslan kadro için savunmaya geçti

Galatasaray, gelecek sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmaya çalışıyor. Kemik kadrosunu korumaya çalışan sarı-kırmızılılar, transfer teklifi alan oyuncularının en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.

Umut Yılmaz
09:34 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Teklif alan oyunculardan Torreira ve Nelsson

Teklif alan oyunculardan Torreira ve Nelsson

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük başarı yakalayan ve 2.44 puan ortalamasıyla ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, gözünü yeni sezona çevirdi.


Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan ve Süper Lig'de tekrar şampiyon olmak isteyen sarı-kırmızılı takım, kadrosunu korumaya çalışıyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'ın oyuncuları Avrupa'nın önde gelen birçok takımının transfer listesinde yer alıyor. Bir yandan Devler Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan da kaliteli oyuncularını elinde tutmaya çalışıyor. Özellikle Sacha Boey, Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.


Futbolculara teklif yağıyor

Boey; Arsenal, Tottenham ve Newcastle gibi takımların radarına girdi. Stoper Nelsson ile Arsenal, Tottenham, Atalanta, Borussia Dortmund ve Sevilla ilgileniyor. Zaniolo'yu, Juventus ve Milan istiyor. Torreira için Lazio bastırıyor. Zaniolo'nun bonservis bedeli için 35, Nelsson ve Boey için 25'er, Torreira için 20 milyon euro konuşuluyor.





#Galatasaray
#Sacha Boey
#Torreira
#Nelsson
#Zaniolo
41 dakika önce
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