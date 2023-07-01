Aslan kadro için savunmaya geçti

Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan ve Süper Lig'de tekrar şampiyon olmak isteyen sarı-kırmızılı takım, kadrosunu korumaya çalışıyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'ın oyuncuları Avrupa'nın önde gelen birçok takımının transfer listesinde yer alıyor. Bir yandan Devler Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan da kaliteli oyuncularını elinde tutmaya çalışıyor. Özellikle Sacha Boey, Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.