Aslan kadro için savunmaya geçti

Teklif alan oyunculardan Torreira ve Nelsson
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük başarı yakalayan ve 2.44 puan ortalamasıyla ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, gözünü yeni sezona çevirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olan ve Süper Lig'de tekrar şampiyon olmak isteyen sarı-kırmızılı takım, kadrosunu korumaya çalışıyor. Başarılı bir sezonu geride bırakan Galatasaray'ın oyuncuları Avrupa'nın önde gelen birçok takımının transfer listesinde yer alıyor. Bir yandan Devler Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan da kaliteli oyuncularını elinde tutmaya çalışıyor. Özellikle Sacha Boey, Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.
Boey; Arsenal, Tottenham ve Newcastle gibi takımların radarına girdi. Stoper Nelsson ile Arsenal, Tottenham, Atalanta, Borussia Dortmund ve Sevilla ilgileniyor. Zaniolo'yu, Juventus ve Milan istiyor. Torreira için Lazio bastırıyor. Zaniolo'nun bonservis bedeli için 35, Nelsson ve Boey için 25'er, Torreira için 20 milyon euro konuşuluyor.