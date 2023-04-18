Aslan kayıp istemiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.





Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Alanya ekibinde ise Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Umut Güneş cezası sebebiyle forma giyemeyecek.





Ligin ilk yarısında Aslantepe'de karşı karşıya gelen iki takım berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, o maçta 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Aslan, galibiyeti kaçırdığı maçın rövanşını deplasmanda almaya çalışacak.





Milat oldu





Nef Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor karşılaşması Galatasaray için milat oldu. Sarı-kırmızılı takım, o puan kaybının ardından çıktığı 17 maçta 16 galibiyet alarak muazzam bir çıkış yakaladı. O dönem lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine kadar düşen Galatasaray, yakaladığı seriyle liderliği almasının yanı sıra en yakın rakibi Fenerbahçe'ye de 6 puan fark attı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor deplasmanında bu farkı daha da açmaya çalışacak.





Kadro bozulmayacak





Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında aynı ilk 11'i sahaya süren teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçında da kadroyu bozmayacak. Adana ekibini 2-0, Kayseri ekibini 6-0'la geçen Buruk, aynı kadroyla Alanya deplasmanında da galibiyet arayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, kart sınırında bulunan oyuncularını da uyardı. Oliveira, Boey, Icardi, Kerem ve Barış Alper kart sınırında bulunurken, Buruk oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.















