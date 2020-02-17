SÜPER LİG

Aslan koptu geliyor

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. Ligde oynadığı son 6 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, puan tablosunda 3. sıraya yükseldi. Galatasaray’a 3 puanı getiren golü penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci

Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci

Süper Lig’in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı: 1-0. Son oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde 3. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 6 maça puan hasreti ise 4 maça çıktı. Maçın henüz ilk dakikasında Seri’nin yaptığı top kaybı sonrasında topla buluşan Gökhan Töre’nin şutunu Muslera parmak uçlarıyla kornere çeldi. 43’te Robin Yalçın, ceza sahası içerisinde Emre Akbaba’yı düşürmesi sonrasında hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 45’te penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, şutunda Farnolle’yi mağlup etti: 1-0. İlk yarının sonlarında Yeni Malatyaspor, Seri’nin elle oynaması gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem ilk yarıyı bitirdi. 54’de Seri’nin ara pasıyla ceza sahasında Adem’in şutu kaleci Farnolle’nin kucağında kaldı. 57’de Bifouma, Donk’un müdahalesiyle Galatasaray ceza sahası içerisinde yerde kalırken hakem Alper Ulusoy maçta ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 59’da VAR devreye girerek ofsayt gerekçesiyle penaltı kararını bozdu. 64’te Ömer Bayram’ın sağdan kullandığı korner atışında Donk’un kafa vuruşu direğe takıldı. 68’de Bifouma’nın çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Umut tamamlarken, kayarak müdahale Marcao gol izni vermedi. 86’da Onyekuru’nun pasında Falcao’nun vuruşunda kaleci Farnolle yatarak sağına gelen topun sahibi oldu.

  • Lemina şoku!
  • Galatasaray’da maçın sonlarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina moralleri bozdu. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Lemina, 90. dakikada yerini Ahmet Çalık’a bırakırken, Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
  • Adem ‘Büyük’ oynuyor
  • G.Saray’ı galibiyete taşıyan Adem Büyük bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10’a çıkardı. Süper Lig’de forma giydiği son 4 maçta da topu filelerle buluşturan Adem Büyük, kariyerinde ilk kez bu kulvarda üst üste 4 maçta gol atmayı başardı . Ligdeki gol sayısını 6’ya çıkaran Adem, Türkiye Kupası’nda 3, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise bir gol atmıştı. Mutlu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu F.Bahçe derbisiyle ilgili olarak ise “Güzel gidişatı derbide de sürdürmek istiyoruz. Orada da istediğimizi alarak seriye devam edeceğiz” dedi.
  • Falcao 4 maç sonra Onyekuru ilk kez
  • Süper Lig’in 19. haftasındaki Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao, Yeni Malatyaspor’un 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Ligde son 2 maçta kupadaki her iki Alanya maçlarında da forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu maçın 81. dakikasında Adem Büyük’ün yerine oynadı. Sarı-kırmızılı takımda cezalı Mariano’nun yerine Şener sağ bekte forma giydi. Bir diğer sağ bek Linnes yedek soyunurken ikince devre Şener’in yerine oyuna girdi. Saracchi’nin yokluğunda sol bekte Ömer Bayram forma giydi. Ömer Bayram’dan boşalan sol kanada ise Onyekuru geçti. Galatasaray’a imza attıktan sonra sıtma hastalığı geçiren ve ligde son haftalarda sonradan oyuna dahil olan Njieryalı oyuncu, Yeni Malatyaspor maçıyla bu sezon Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de forma giydi.

Nuri Albayrak'tan şampiyonluk mesajı: O sene inşallah bu sene
Nuri Albayrak'tan şampiyonluk mesajı: O sene inşallah bu sene

Trabzonspor’un eski başkanlarından Nuri Albayrak, Trabzonspor - Sivasspor maçı sonrası Haber61’e açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bu stat yapıldıktan sonra seyircimiz taraftar haline geldi. Daha sakin olursak inşallah ipi göğüsleyeceğiz. VAR çıktıktan sonra Anadolu takımları üst sıralara çıktı. Sivas’ı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Ligi lider olarak uzun zaman taşıdılar. Türkiye’deki futbol sistemi bozuk bir sistem. VAR sisteminin bunu düzelteceğine inanıyorum. Alt liglerdeki hakemleri çıkarırsak daha iyi olacak" dedi.Taraftarlar ile ilgili konuşan Albayrak, "Taraftarımız şuanda taraftar olmaya başladı. 12. adamımız mükemmel" şeklinde konuştu.Hakem Cüneyt Çakır’ın yönetimi ile ilgili de konuşan Nuri Albayrak, "Hakem hiç hata yapmadan yönetti. Demek ki hiç hata yapmadan yönetilebiliyor. 5 yıl Trabzon’a gelememiş bir hakem bu. Neden gelemedi, Trabzonspor’un hakkını yediği için. Ama bizim hakemler istedikleri zaman çok güzel maç yönetiyorlar" dedi. Albayrak "O sene Bu sene mi?" sorusuna ise "O sene inşallah bu sene" İfadelerini kullandı.Nuri Albayrak'tan şampiyonluk tweeti;Muhteşem seyirci desteği ve güzel oyunla haftalar sonra hak ettiği liderlik koltuğunu geri alan Trabzonspor’umuzu tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olacağız. pic.twitter.com/XXiUn2STWx&mdash; Nuri Albayrak (@nurialbayrak) February 16, 2020 Nuri Albayrak: &quot;Kulübümüz için çok iyi işler yapıyorsunuz. Bu sene çok başarılı bir idari anlayış ve çok başarılı bir takımımız var. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Biz de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz.” pic.twitter.com/9rups4jMz0&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 15, 2020

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