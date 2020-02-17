Aslan koptu geliyor

Süper Lig’in 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor’u konuk eden Galatasaray, sahadan üç puanla ayrıldı: 1-0. Son oynadığı 6 maçı da kazanan sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde 3. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 6 maça puan hasreti ise 4 maça çıktı. Maçın henüz ilk dakikasında Seri’nin yaptığı top kaybı sonrasında topla buluşan Gökhan Töre’nin şutunu Muslera parmak uçlarıyla kornere çeldi. 43’te Robin Yalçın, ceza sahası içerisinde Emre Akbaba’yı düşürmesi sonrasında hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. 45’te penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük, şutunda Farnolle’yi mağlup etti: 1-0. İlk yarının sonlarında Yeni Malatyaspor, Seri’nin elle oynaması gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem ilk yarıyı bitirdi. 54’de Seri’nin ara pasıyla ceza sahasında Adem’in şutu kaleci Farnolle’nin kucağında kaldı. 57’de Bifouma, Donk’un müdahalesiyle Galatasaray ceza sahası içerisinde yerde kalırken hakem Alper Ulusoy maçta ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 59’da VAR devreye girerek ofsayt gerekçesiyle penaltı kararını bozdu. 64’te Ömer Bayram’ın sağdan kullandığı korner atışında Donk’un kafa vuruşu direğe takıldı. 68’de Bifouma’nın çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Umut tamamlarken, kayarak müdahale Marcao gol izni vermedi. 86’da Onyekuru’nun pasında Falcao’nun vuruşunda kaleci Farnolle yatarak sağına gelen topun sahibi oldu.

Lemina şoku!

Galatasaray’da maçın sonlarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina moralleri bozdu. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Lemina, 90. dakikada yerini Ahmet Çalık’a bırakırken, Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Adem ‘Büyük’ oynuyor

G.Saray’ı galibiyete taşıyan Adem Büyük bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10’a çıkardı. Süper Lig’de forma giydiği son 4 maçta da topu filelerle buluşturan Adem Büyük, kariyerinde ilk kez bu kulvarda üst üste 4 maçta gol atmayı başardı . Ligdeki gol sayısını 6’ya çıkaran Adem, Türkiye Kupası’nda 3, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise bir gol atmıştı. Mutlu olduğunu belirten tecrübeli futbolcu F.Bahçe derbisiyle ilgili olarak ise “Güzel gidişatı derbide de sürdürmek istiyoruz. Orada da istediğimizi alarak seriye devam edeceğiz” dedi.

Falcao 4 maç sonra Onyekuru ilk kez

Süper Lig’in 19. haftasındaki Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao, Yeni Malatyaspor’un 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Ligde son 2 maçta kupadaki her iki Alanya maçlarında da forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu maçın 81. dakikasında Adem Büyük’ün yerine oynadı. Sarı-kırmızılı takımda cezalı Mariano’nun yerine Şener sağ bekte forma giydi. Bir diğer sağ bek Linnes yedek soyunurken ikince devre Şener’in yerine oyuna girdi. Saracchi’nin yokluğunda sol bekte Ömer Bayram forma giydi. Ömer Bayram’dan boşalan sol kanada ise Onyekuru geçti. Galatasaray’a imza attıktan sonra sıtma hastalığı geçiren ve ligde son haftalarda sonradan oyuna dahil olan Njieryalı oyuncu, Yeni Malatyaspor maçıyla bu sezon Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de forma giydi.