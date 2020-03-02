Aslan rakip tanımıyor

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ettiği mücadeleden galibiyetle ayrıldı: 3-0. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşısında aldığı üç puanla galibiyet serisini 8’e çıkarttı. Galatasaray adına golleri atan Ryan Donk son 5. lig maçında 3. golünü, Falcao ise son 6. lig maçında 7. golünü kaydetti. 3. dakikada Ömer Bayram’ın sağ taraftan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Ryan Donk, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 28’de Seri’nin soldan kullandığı serbest atışta Falcao’nun kafa vuruşu kaleci Nordfeldt’in kucağında kaldı. 34’te Feghouli’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Mariano bekletmeden içeri açarken, Falcao altı pas üzerinde gerçekleştirdiği vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 43’te Baiao’nun kullandığı köşe atışına iyi yükselen Ramos, kafa vuruşunda Muslera’yı geçemedi. 53’te Ramos, takımının kazandığı serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçerken, gönderdiği sert şutu Muslera parmak uçlarıyla kornere çeldi. 55’te kaleci Nordfeldt’in uzaklaştırmayı başaramadığı topu önünde bulan Falcao, ceza sahasına girdikten sonra şutunu gönderdi ancak Ramos yatarak yaptığı müdahale ile gol izni vermedi. 69’da Feghouli ara pasıyla ceza sahasına giren Falcao, ters ayakla yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti: 3-0. 79’da Onyekuru’nun açtığı ortayı arka direkte Andone tamamlarken Nordfeldt’i geçemedi.

Ailem beni güçlü kılıyor

Gençlerbirliği karşısında 2 gol atan Radamel Falcao mücadelenin ardından şehit ailelerine başsağlığı diledi. Kolombiyalı yıldız, maçla ilgili olarak ise “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik. Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler ve beni daha güçlü kılıyorlar” dedi.