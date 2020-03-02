SÜPER LİG

Aslan rakip tanımıyor

Süper Lig’de müthiş çıkışıyla yarışa ortak olan Galatasaray, Gençlerbirliği engelini de kayıpsız geçti. Kaleci Muslera’nın kritik kurtarışlar yaptığı mücadelede Cimbom’a galibiyeti getiren golleri Donk ve Falcao (2) attı. Ligde üst üste 8. galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılılar, haftaya deplasmanda oynayacağı zorlu Sivasspor maçı öncesi fire vermedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı oyunculardan Mehmetçik'e selam.

Galatasaraylı oyunculardan Mehmetçik'e selam.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ettiği mücadeleden galibiyetle ayrıldı: 3-0. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği karşısında aldığı üç puanla galibiyet serisini 8’e çıkarttı. Galatasaray adına golleri atan Ryan Donk son 5. lig maçında 3. golünü, Falcao ise son 6. lig maçında 7. golünü kaydetti. 3. dakikada Ömer Bayram’ın sağ taraftan kullandığı köşe atışına iyi yükselen Ryan Donk, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 28’de Seri’nin soldan kullandığı serbest atışta Falcao’nun kafa vuruşu kaleci Nordfeldt’in kucağında kaldı. 34’te Feghouli’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Mariano bekletmeden içeri açarken, Falcao altı pas üzerinde gerçekleştirdiği vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 43’te Baiao’nun kullandığı köşe atışına iyi yükselen Ramos, kafa vuruşunda Muslera’yı geçemedi. 53’te Ramos, takımının kazandığı serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçerken, gönderdiği sert şutu Muslera parmak uçlarıyla kornere çeldi. 55’te kaleci Nordfeldt’in uzaklaştırmayı başaramadığı topu önünde bulan Falcao, ceza sahasına girdikten sonra şutunu gönderdi ancak Ramos yatarak yaptığı müdahale ile gol izni vermedi. 69’da Feghouli ara pasıyla ceza sahasına giren Falcao, ters ayakla yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti: 3-0. 79’da Onyekuru’nun açtığı ortayı arka direkte Andone tamamlarken Nordfeldt’i geçemedi.

Ailem beni güçlü kılıyor

  • Gençlerbirliği karşısında 2 gol atan Radamel Falcao mücadelenin ardından şehit ailelerine başsağlığı diledi. Kolombiyalı yıldız, maçla ilgili olarak ise “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik. Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler ve beni daha güçlü kılıyorlar” dedi.

Fenerbahçe Ersun Yanal ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.Ersun Yanal'ın kulübün zor bir döneminde görevi kabul ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;"Değerli hocamız, kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinin üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir. Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz."Açıklamada, yönetim kuruluyla yapılan istişare doğrultusunda Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacağı da aktarıldı.Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal, takımının başında son maçına Trabzonspor&#39;a karşı çıkacak pic.twitter.com/014b5bpLHf&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Mart 2020

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