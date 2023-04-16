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Spor

Aslan rakip tanımıyor

Nef Stadyumu'nda Kayserispor'u 6-0 yenen Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de yarışan tüm rakiplerini en az bir kez mağlup etmiş oldu. Evinde bileği bükülmeyen sarı-kırmızılı takım, iç sahada üst üste 10. galibiyetini aldı.

Umut Yılmaz
10:14 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri 66 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Okan Buruk ve öğrencileri 66 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

Bu sezon fırtına gibi esen Galatasaray, önüne gelen her rakibini yendi. Süper Lig'de 18 rakibi bulunan sarı-kırmızılı takım, önceki akşam Kayserispor'u farklı mağlup ettiği maçla birlikte her takımı en az bir kez devirmiş oldu.


Ligin ilk devresinde Giresunspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor hariç tüm takımları yenen Aslan, ikinci devrede yenemediği takımlardan rövanşı aldı. Alanyaspor'u Türkiye Kupası'nda 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 2-0 ve son olarak da Nef Stadı'nda Kayserispor'u ise 6-0'la geçti.


İç sahada bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de en çok puanı evinde topladı. İç sahada 14 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 37 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray, ayrıca Nef Stadyumu'nda 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, evinde sırasıyla Beşiktaş, İstanbulspor, Ankaragücü, Hatayspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayserispor'u devirdi. Cimbom ayrıca evinde yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Kayserispor
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