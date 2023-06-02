Aslan yüzde 50'ye takıldı

Marcao bu sezon Avrupa Ligi'nde 3 maçta 120 dakika şans bulabildi.
UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan ekibi Roma'yı penaltılarla deviren Sevilla, kupanın yeni sahibi oldu.
İspanyol ekibi, sezon başında 10 milyon euro artı bonuslar karşılığında Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmişti. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılmasıyla ilgili bir bonus da yer alıyordu. Bu maddeye göre Sevilla'nın kupayı kazanması halinde Galatasaray 1 milyon euro kazanacaktı. Ancak alınan bilgilere göre; maddedeki bir detay sebebiyle sarı-kırmızılı kulüp bonus alamayacak. Anlaşmadaki maddeye göre; Marcao'nun turnuvadaki maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde bonus maddesi aktif hale gelecekti.
Sezon başında sakatlık geçiren Brezilyalı yıldız, Sevilla'nın 8 Avrupa Ligi maçının 3'ünde forma giyebildi.