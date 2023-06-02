Aslan yüzde 50'ye takıldı

İspanyol ekibi, sezon başında 10 milyon euro artı bonuslar karşılığında Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmişti. İki kulüp arasında yapılan anlaşmada UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılmasıyla ilgili bir bonus da yer alıyordu. Bu maddeye göre Sevilla'nın kupayı kazanması halinde Galatasaray 1 milyon euro kazanacaktı. Ancak alınan bilgilere göre; maddedeki bir detay sebebiyle sarı-kırmızılı kulüp bonus alamayacak. Anlaşmadaki maddeye göre; Marcao'nun turnuvadaki maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde bonus maddesi aktif hale gelecekti.