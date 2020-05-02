SÜPER LİG

Aslan’da hedef Kaan Ayhan

Yeni sezonda kadroda revizyon gitmek isteyen Galatasaray, stoperde yerli atağına geçti. Sarı-kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf’un başarılı defans oyuncusu Kaan Ayhan’ı gündemine aldı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

Galatasaray gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Liglere koronavirüs sebebiyle verilen araya rağmen çalışmalarda hız kesmeyen sarı-kırmızılı yönetim, stoper bölgesi için Fortuna Düsseldorf’un başarılı defans oyuncusu Kaan Ayhan’ı gündemine aldı. Başta İngiltere Premier Lig ekipleri olmak üzere Avrupa’da bir çok kulübün radarına giren Christian Luyindama’nın satılması halinde yönetim yerine futbolcu arayışlarına başladı. Yönetim, Kongolu oyuncunun yerini dolduracak isim olarak Kaan Ayhan’ı belirledi. Luyindama’dan gelecek bonservis geliri ile Kaan Ayhan’ın transfer maliyetleri karşılanacak. Bu sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bundesliga’da sarı kart cezası nedeniyle sadece bir maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcu, 24 maçta 90 dakika sahada kaldı. Schalke 04 altyapısından yetişen 1,85 boyundaki stoper oyuncusu, yarım sezon Eintracht Frankfurt’a kiralandıktan sonra 2016 yılında 500 bin Euro karşılığında Fortuna Düsseldorf’a transfer oldu. Gösterdiği başarılı performansla değerini katlayan milli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Diagne’den maske yardımı

Mbaye Diagne
Mbaye Diagne

  • Mbaye Diagne’nin ülkesi Senegal’e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Senegal’de yüzlerce koli yardım dağıtan Diagne’nin koronavirüs sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı. Maskelerin üzerinde Mbaye Diagne’nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı bilinen Senegalli golcü, koronavirüs döneminde de bu yardımlarına devam ediyor.

Arda Turan'ın yeni adresini İspanyollar duyurdu
Arda Turan'ın yeni adresini İspanyollar duyurdu

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan için flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol Sport gazetesi, devre arasında Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle Fatih Terim’in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı tekrar giyeceğini belirtti.Koronavirüs sürecinde Turan ve Terim’in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda’nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi.Arda Turan’ın takımda ağabeylik görevi üstleneceği ve özellikle genç oyuncuların takıma kazandırılmasında önemli rol oynayacağı da dile getirildi.“Biz bitti demeden bitmez” bir slogan cümlesiydi belki ama bu söz; EURO 2008’de defalarca kanıtlanmış bir futbol gerçeği haline geldi. Her şeyi başlatan anın kahramanı ise yıllar sonra adını Avrupa futbol piyasasında sıklıkla söz ettirecek ‘Genç Arda’ olmuştu… pic.twitter.com/Vf7RDO3aRv&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Nisan 2020

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