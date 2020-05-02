Aslan’da hedef Kaan Ayhan

Galatasaray gelecek sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Liglere koronavirüs sebebiyle verilen araya rağmen çalışmalarda hız kesmeyen sarı-kırmızılı yönetim, stoper bölgesi için Fortuna Düsseldorf’un başarılı defans oyuncusu Kaan Ayhan’ı gündemine aldı. Başta İngiltere Premier Lig ekipleri olmak üzere Avrupa’da bir çok kulübün radarına giren Christian Luyindama’nın satılması halinde yönetim yerine futbolcu arayışlarına başladı. Yönetim, Kongolu oyuncunun yerini dolduracak isim olarak Kaan Ayhan’ı belirledi. Luyindama’dan gelecek bonservis geliri ile Kaan Ayhan’ın transfer maliyetleri karşılanacak. Bu sezon Alman ekibi ile 27 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bundesliga’da sarı kart cezası nedeniyle sadece bir maç kaçıran 25 yaşındaki futbolcu, 24 maçta 90 dakika sahada kaldı. Schalke 04 altyapısından yetişen 1,85 boyundaki stoper oyuncusu, yarım sezon Eintracht Frankfurt’a kiralandıktan sonra 2016 yılında 500 bin Euro karşılığında Fortuna Düsseldorf’a transfer oldu. Gösterdiği başarılı performansla değerini katlayan milli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Diagne’den maske yardımı

Mbaye Diagne’nin ülkesi Senegal’e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Senegal’de yüzlerce koli yardım dağıtan Diagne’nin koronavirüs sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı. Maskelerin üzerinde Mbaye Diagne’nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı bilinen Senegalli golcü, koronavirüs döneminde de bu yardımlarına devam ediyor.