Aslan’da hedef seri galibiyetler

Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ligde çıktığı 11 maç içerisinde aldığı 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 14 puan kaybı yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Süper Lig’de son iki maçını gol yemeden galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ilk devrenin bitmesine 6 maç kala takımdan galibiyet serisi istiyor. Milli takım arasının tamamlanmasının ardından Başakşehir maçıyla birlikte lige dörecek olan sarı-kırmızılılar, iki maçlık galibiyet serisini devam ettirmeye çalışacak. Ligde ilk devrenin son 6 maçında 4 karşılaşmayı evinde oynayacak olan Cimbom, sadece 2 kez deplasmana gidecek. Teknik heyet evlerinde oynayacakları Başakşehir, Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor karşılaşmalarından mutlak galibiyet bekliyor. Ligde 2017 yılından bu yana evinde yenilmeyen Galatasaray, iç saha avantajıyla bu maçlardan üç puan çıkartmak istiyor. Deplasmanda ise Trabzonspor ve Göztepe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı taktımda, teknik heyet bu maçlardan en az 1 puan çıkartmanın planlarını yapıyor. Ligin 11. haftasında Gaziantep’e deplasmanda konuk olan Galatasaray, 3-5-2 taktiği ile sahaya çıkmış ve rakibe kaleyi göstermemişti. Cimbom aynı taktikle devam edecek.

Onyekuru’da rakip çıktı

Galatasaray’ın Ocak ayında yeniden kiralamak için harekete geçtiği Henry Onyekuru’da sarı-kırmızılılara rakip çıktı. Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova, ara transfer döneminde Nijeryalı yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray, Onyekuru’nun menajeriyle ilk teması gerçekleştirirken, Lokomotiv Moskova da Nijeryalı futbolcunun peşinde. Lokomotiv Moskova yönetimi de Onyekuru’yu kiralamak için harekete geçti.