SÜPER LİG

Aslan’da hedef seri galibiyetler

Süper Lig ve Avrupa’da bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Galatasaray’da teknik heyet, oyunculardan ilk yarıda kalan 6 haftayı kayıpsız tamamlamasını istedi. Geride kalan 11 haftada 2 yenilgi ve 4 beraberlikle 14 puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar seri galibiyetlerle devreyi kapamak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı oyuncuların idmanı.

Sarı-kırmızılı oyuncuların idmanı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, ligde çıktığı 11 maç içerisinde aldığı 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 14 puan kaybı yaşadı. Şampiyonlar Ligi’nde henüz galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Süper Lig’de son iki maçını gol yemeden galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ilk devrenin bitmesine 6 maç kala takımdan galibiyet serisi istiyor. Milli takım arasının tamamlanmasının ardından Başakşehir maçıyla birlikte lige dörecek olan sarı-kırmızılılar, iki maçlık galibiyet serisini devam ettirmeye çalışacak. Ligde ilk devrenin son 6 maçında 4 karşılaşmayı evinde oynayacak olan Cimbom, sadece 2 kez deplasmana gidecek. Teknik heyet evlerinde oynayacakları Başakşehir, Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor karşılaşmalarından mutlak galibiyet bekliyor. Ligde 2017 yılından bu yana evinde yenilmeyen Galatasaray, iç saha avantajıyla bu maçlardan üç puan çıkartmak istiyor. Deplasmanda ise Trabzonspor ve Göztepe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı taktımda, teknik heyet bu maçlardan en az 1 puan çıkartmanın planlarını yapıyor. Ligin 11. haftasında Gaziantep’e deplasmanda konuk olan Galatasaray, 3-5-2 taktiği ile sahaya çıkmış ve rakibe kaleyi göstermemişti. Cimbom aynı taktikle devam edecek.

  • Onyekuru’da rakip çıktı
  • Galatasaray’ın Ocak ayında yeniden kiralamak için harekete geçtiği Henry Onyekuru’da sarı-kırmızılılara rakip çıktı. Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova, ara transfer döneminde Nijeryalı yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray, Onyekuru’nun menajeriyle ilk teması gerçekleştirirken, Lokomotiv Moskova da Nijeryalı futbolcunun peşinde. Lokomotiv Moskova yönetimi de Onyekuru’yu kiralamak için harekete geçti.

Galatasaray'da Emre Akbaba dönüş tarihini açıkladı
Galatasaray'da Emre Akbaba dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Akbaba, Galatasaray Futbol Akademisi'nde açıklamalarda bulundu. Sakatlığı hakkında konuşan Akbaba, "İlk sakatlığımda ayağımda 4 ay alçı vardı. Kulübe gelip fitness çalışıyordum. Üst taraf sakat değildi sonuçta. Onun dışında evden pek çıkamıyordum. Play-Station oynuyordum. Maalesef, sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. İkinci sakatlığımda ise dönüşüm daha hızlı ve rehabilitasyon süreci daha hızlı oldu. Bunda kulüp doktorumuz Yener İnce'nin emeği büyük" ifadelerini kullandı."Birkaç hafta sonra"'Sahalara ne zaman döneceksiniz?' sorusunu yanıtlayan Emre Akbaba, "Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağımı düşünüyoruz. Sakatlığım sebebiyle lisansım çıkmamıştı. İkinci yarıda maçlara çıkmaya başlayacağım İnşallah" dedi.27 yaşındaki oyuncu 'Galatasaray'da en iyi anlaştığınız oyuncu kim?' sorusuna ise "Oynasam anlaşacağım ama oynayamıyorum maalesef" şeklinde cevap verdi.

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