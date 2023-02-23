Aslanda hesaplar şampiyonluk üstüne

Süper Lig'de 12 haftadır seri galibiyetler alan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da herkes hesaplarını şampiyonluğa göre yapıyor. 2018-2019 sezonundan beri şampiyonluk hasreti çeken sarı-kırmızılı takımda; yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular hedefe kilitlendi.





Hatta Galatasaray yönetimi, transfer çalışmalarını gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmalarına göre planlıyor. Devre arasında yapılan transferlerle Galatasaray adeta bir yıldızlar topluluğuna dönüştü. Şu ana dek Kaan Ayhan, Adekugbe ve Zaniolo'yu transfer eden sarı-kırmızılı takım, Dinamo Moskova'dan Zakharyan ve PAOK'tan Konstantelias'la da ilgileniyor.





Ara iyi değerlendirilecek





Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim sadece transferler ve mali işlerle ilgilenirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise sportif başarı için ter akıtıyor. Aslan'ın bu sezon ortaya koyduğu performansta büyük katkısı olan ve yeni rekorlara imza atan tecrübeli çalıştırıcı, ligin kalan bölümünde de başarılı gidişatı sürdürmek için çalışıyor. Liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen ve Antalya'da takımı kampa alan Okan Buruk'un, bu dönemde fizik kondisyon çalışmaları kadar taktik antrenmanlar üzerinde de yoğunlaşacağı öğrenildi.





Galatasaray önce berabere sonra galip Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, dün biri öğle biri akşam olmak üzere iki hazırlık karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, iki maçta da farklı ilk 11'ler sahaya sürerek, 22 farklı oyuncuya şans verdi.





Galatasaray, günün ilk hazırlık karşılaşmasına TFF1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne karşı çıktı. Sarı-kırmızılılar. mücadelede icardi'nin golüyle öne geçti. Gençlerbirliği ise Erkan ve Yasin'in golleriyle karşılık verdi. Barış Alper, sarı-kırmızılı takım adına attığı golle skoru belirledi ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, günün ikinci mücadelesinde yine TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 3-1 kazanırken; galibiyet golleri Berkan, Yunus ve Rashica'dan geldi.



