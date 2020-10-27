Aslan’da sert dokunuş

Galatasaray’da teknik heyet Ankaragücü karşılaşmasında kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ligde 3 hafta boyunca art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından Erzurum deplasmanında hanesine yazdırdığı 3 puanla rahat bir nefes alan Galatasaray, Ankaragücü maçından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Radamel Falcao’nun cezalı olması sebebiyle Ankaragücü maçında Mbaye Diagne’nin forma giymesi bekleniyor. Senegalli futbolcu ile özel olarak ilgilenen teknik heyetin, Diagne’ye Ankaragücü karşılaşmasının kendisini göstermesi için şans olduğunu söylediği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig’de süre aldığı 5 maçta gol atmayı başaramayan Diagne, Avrupa Ligi eleme turlarında forma giydiği 3 maçta rakip ağları 2 kez sarstı. Sırt ağrıları sebebiyle Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyen Sofiane Feghouli’nin de Ankaragücü karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor. Teknik heyet, bir kanatta Emre Kılınç’ı diğer kanatta ise Feghouli’yi oynatmayı planlıyor. Feghouli’nin ilk 11’e dönmesiyle birlikte Ryan Babel yedek kulübesine çekilecek. Ayrıca cezası sebebiyle Erzurum deplasmanında forma giyemeyen Etebo da geri dönüyor. Nijeryalı oyuncu bir maçlık cezasının ardından tekrar formasına kavuşacak. Etebo’nun yerine orta sahada görev yapan Ömer Bayram’ın ise yedeğe çekilmesi bekleniyor. Teknik heyetin ayrıca bu sezon ilk kez Erzurumspor deplasmanında forma giyen Okan Kocuk’un performansından memnun olduğu ve 25 yaşındaki oyuncu ile devam edeceği öğrenildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum