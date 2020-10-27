Aslan’da sert dokunuş

Galatasaray’da teknik heyet Ankaragücü karşılaşmasında kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ligde 3 hafta boyunca art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından Erzurum deplasmanında hanesine yazdırdığı 3 puanla rahat bir nefes alan Galatasaray, Ankaragücü maçından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Radamel Falcao’nun cezalı olması sebebiyle Ankaragücü maçında Mbaye Diagne’nin forma giymesi bekleniyor. Senegalli futbolcu ile özel olarak ilgilenen teknik heyetin, Diagne’ye Ankaragücü karşılaşmasının kendisini göstermesi için şans olduğunu söylediği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig’de süre aldığı 5 maçta gol atmayı başaramayan Diagne, Avrupa Ligi eleme turlarında forma giydiği 3 maçta rakip ağları 2 kez sarstı. Sırt ağrıları sebebiyle Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyen Sofiane Feghouli’nin de Ankaragücü karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor. Teknik heyet, bir kanatta Emre Kılınç’ı diğer kanatta ise Feghouli’yi oynatmayı planlıyor. Feghouli’nin ilk 11’e dönmesiyle birlikte Ryan Babel yedek kulübesine çekilecek. Ayrıca cezası sebebiyle Erzurum deplasmanında forma giyemeyen Etebo da geri dönüyor. Nijeryalı oyuncu bir maçlık cezasının ardından tekrar formasına kavuşacak. Etebo’nun yerine orta sahada görev yapan Ömer Bayram’ın ise yedeğe çekilmesi bekleniyor. Teknik heyetin ayrıca bu sezon ilk kez Erzurumspor deplasmanında forma giyen Okan Kocuk’un performansından memnun olduğu ve 25 yaşındaki oyuncu ile devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray’da kritik toplantı: Yönetim ve Fatih Terim masada Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasındaki krizde kritik saatler yaşanıyor. Fatih Terim’in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi.Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı. Toplantı saat 15.30'da başladı.Terim BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki içeride veya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" ifadelerini kullanmıştı.Fatih Terim'den olay açıklama: "Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"Fatih Terim'den olay açıklama: "Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2020