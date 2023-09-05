Aslan'dan son günde çifte hamle

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 eleme turu oynayarak grup aşamasına kalmayı başaran Galatasaray, Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak için epey çaba sarf etti. UEFA'ya Devler Ligi için kadroların verileceği son gün transferde gaza basan sarı-kırmızılı takım, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın iki yıldızını kadrosuna katmayı başardı. Aslan, hem Tanguy Ndombele hem de Davinson Sanchez ile anlaştı.





Ndombele İstanbul'a geldi.





Ndombele İstanbul'a geldi





Galatasaray, satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Tanguy Ndombele'yi dün akşam İstanbul'a getirdi. Fransız oyuncu, sarı-kırmızılı takımda yıllık 3.1 milyon euro maaş alacak.





Ndombele'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak belirtiliyor. 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un adeta jokeri olacak. Orta sahanın birçok bölgesinde görev alabilecek bir isim isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Fransız futbolcuyu merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da oynatabilecek.





Lyon formasıyla yıldızı parlayan Ndombele, 2019-20 sezonunda 62 milyon euro bonservis karşılığında Tottenham'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Ndombele, son maçını 4 Mayıs'ta oynarken, bazı taraftarca kilolu bulundu.













Sanchez'in tapusunu aldı





Davinson Sanchez'in ise bonservisini alan Galatasaray, Kolombiyalı oyuncuyla 3+1 yıllık kontrat imzaladı. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'a bonservis bedeli olarak 6 taksit halinde yaklaşık 9 milyon euro ödeyecek. Sanchez ise Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon euro maaş alacak.





Kolombiya ekibi Atletico Nacional'de yıldızı parlayan Sanchez, 2016 yılında Ajax'la Avrupa futboluna 'Merhaba' dedi. 27 yaşındaki futbolcu için Tottenham 2017-18 sezonunda 42 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sanchez bu sezon 2 maçta 166 dakika sahada kaldı.















