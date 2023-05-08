Aslan'ın en kritik maçı

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, bugün sahasında Başakşehir'i konuk edecek.





Son 2 haftada Fatih Karagümrük'le berabere kalıp, Beşiktaş'a yenilerek 5 puan ve önemli bir avantaj kaybeden sarı-kırmızılıların puan kaybetme lüksü yok. Aslan, kendi taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkacak.





Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftada Giresun karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, daha sonra evindeki 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray kalesinde ise 14 gol gördü.





İki senaryo var





Şampiyonluk için sarı-kırmızılı takımın önünde iki senaryo bulunuyor. İki senaryo da Başakşehir galibiyetiyle başlıyor.





Galatasaray, iç sahada oynayacağı Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe maçlarını kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluğu ilan edecek. Diğer senaryoda ise sarı-kırmızılı takım üst üste çıkacağı Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarını kazanırsa yine diğer sonuçlardan bağımsız olarak şampiyon olacak.





Başakşehir'e 7-0 kadrosu





Galatasaray ile Başakşehir arasında Süper Lig'in ilk yarısında Başakşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın 7-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Teknik direktör Okan Buruk, bugünkü mücadelede 7-0'ın kadrosuyla sahaya çıkacak. Buruk, tek değişikliği sol bek bölgesinde yapacak. Emre Taşdemir yerine Kazımcan Karataş görev yapacak.



















